Thelma Fardin y la reaparición de Juan Darthés en Brasil: “Necesito pasar la página”

La actriz sostuvo que podrá sanar recién cuando se lo condene al artista y aseguró que la cicatriz de la herida le quedará para siempre. Mirá el video.

Thelma Fardin contó que hace pocos días se reactivó el juicio con Juan Darthés en Brasil y sostuvo que ahora lo que más quiere es “pasar la página” para no tener que referirse más a él.

“Afortunadamente se reactivó la causa hace pocos días. Se volvió a la misma instancia que estábamos del juicio. Volvieron atrás, eso es un hecho histórico, en inusual que den marcha atrás. Estamos sorprendidas para bien con que hayan recalculado”, dijo Thelma Fardin en una nota para Socios del Espectáculo (El Trece).

“Yo creo que hay algo de lo que pasó que ya sanó a nivel social. Lo más importante para mí va a ser poder pasar la página; no tener que hablar más de él, pensar en la causa. Eso me va a generar una sanación, pero me va a quedar la cicatriz. Lo importante es lo que pude hacer después de poner en palabras mi dolor”, analizó la actriz sobre sus deseos.

La reaparición de Juan Darthés en Brasil

Este lunes 13 de junio, en Socios del Espectáculo (El Trece) mostraron imágenes exclusivas de Juan Darthés en su departamento de Río de Janeiro. En las mismas se lo puede ver al actor muy relajado con una remera color naranja realizando tareas domésticas.

“Estamos en vivo en Río de Janeiro. La imagen que están viendo es Juan Darthés pasando el trapo por el balcón de su casa en Barra de Tijuca. No se vio nunca en la televisión y es la primera vez que un medio periodístico está en vivo en el lugar donde Darthés decidió esconderse de la Justicia y atrincherarse”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich al presentar el móvil.

Luego, el notero que se encontraba presente en el lugar mostró la vista que el denunciado tiene desde su balcón y fue entonces cuando Adrián Pallares agregó: “Es el lugar donde se esconde Juan Darthés, que en estos momentos, estuvo apelando a que el juicio se postergue pero como dijo Paula (Varela) antes se reanuda en breve con lo cual falta que su mujer hable y que él amplíe la declaración indagatoria. De hecho, el juez dictaminó que no había motivo para frenar esta causa y que el juicio tiene que seguir adelante“.