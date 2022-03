Santiago Cafiero lanzó un fuerte insulto contra Jorge Lanata para defender su inglés

El canciller explicó que el discurso que dio ante la Expo Dubai 2020 sólo se encontraba en español, por lo que tuvo que hacer una traducción simultánea. Además, acusó al periodismo y a la oposición de tomar un rol de “sommelier del inglés” y sentenció: “I think Lanata is a dickhead”

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, defendió este viernes su nivel de inglés después de la oleada de críticas que recibió tras la viralización del discurso que brindó ante la Expo Dubái 2020 en el idioma anglosajón.

“Yo tenía un discurso que estaba en español y cuándo llegué ahí no había traducción simultánea, entonces lo hice en inglés porque era parte de mostrarse humilde y de alguna manera, mostrarse también como parte de lo que es la misión diplomática nuestra, que no es agradarle a la pronunciación de quienes quebraron el país”, apuntó el funcionario en diálogo con Urbana Play.

Cafiero viajó esta semana a Dubái para visitar la exposición vigente desde octubre y hasta fines marzo que tiene como objetivo agilizar e impulsar la relación entre distintas naciones con el foco puesto en el desarrollo y la innovación bajo el lema Connecting minds, creating the future (“Conectando mentes, creando el futuro”)

Allí, luego de anunciar el cierre de acuerdos comerciales entre la Argentina y Medio Oriente por u$s 1000 millones destinados a la inversión en infraestructura, el Canciller y su comitiva visitaron el pabellón nacional, donde compartió un discurso. Sin embargo, el inglés fue duramente criticado en las redes sociales.

“Fue un error mío. Yo llevé un discurso en español porque lo íbamos a dar en español pero después surgió la posibilidad de hacerlo en inglés y a veces uno en estos ámbitos habla de forma coloquial”, señaló el ex titular de la Jefatura de Gabinete. “Estudié en Argentina por eso tengo el acento argentino”, insistió.

En otro tramo, Cafiero se mostró crítico con, lo que llamó, “el nuevo rol de sommelier del inglés” que “adoptaron los periodistas y la oposición”.