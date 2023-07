Rodríguez Larreta lanzó su primer spot de campaña: “Este país sí tiene arreglo”

El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio se diferenció de la propuesta de Patricia Bullrich y llamó a realizar “el cambio de nuestras vidas”.

Veinticuatro horas después de que la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, lanzara un spot con énfasis en “la fuerza del cambio”, Horacio Rodríguez Larreta apostó por un mensaje orientado a generar expectativa de futuro y menos radicalizado haciendo referencia a que el país “tiene arreglo”.

Si bien en la elección de nombres para su lista el Jefe de Gobierno demostró una apuesta conservadora (Gerardo Morales, Cyntia Hotton, José Luis Espert, Soledad Acuña), su preferencia por el consenso y el diálogo difirió una vez más de la postura de “imponer orden” de la referente del PRO.

Parte de esto es lo que refleja su spot publicitario enfocado en la clase trabajadora que no puede cubrir sus gastos o que debe sacrificar comodidades en pos de subsistir. También dedica un segundo de atención al tópico inseguridad, una agenda que en disputa con Bullrich.

La pieza finaliza con el jefe de Gobierno en primer plano, donde expresa: “Este país sí tiene arreglo” y llama a realizar el “cambio de nuestras vidas”.

Los argentinos venimos perdiendo muchas cosas desde hace años, pero es hora de dejar todo eso atrás.



Llegó el momento de hacer un cambio, pero no cualquier cambio: HAGAMOS EL CAMBIO DE NUESTRAS VIDAS. pic.twitter.com/8Jx5fm2TPx — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 8, 2023

Cómo se gestó el spot de Horacio Rodríguez Larreta

Desde el equipo de campaña de Larreta detallaron que más de diez mil personas participaron de una convocatoria digital en la que detallaron sus preocupaciones.

Las escenas cotidianas que aparecen en el spot fueron recreadas, pero las situaciones descritas en cada papel son de personas reales que, a través de una convocatoria en redes sociales, contestaron una pregunta: “¿Qué perdiste en estos últimos cuatros años?”. Esa fue la consigna, publicada en distintas plataformas digitales, que recibió más de diez mil respuestas, y entre ellas, fueron seleccionadas las seis situaciones que aparecen en el spot.

“En cada escena se repite la misma acción: la persona tira el papel al fuego. Esto remite a una tradición, una costumbre, donde lo que se escribe y se tira al fuego es algo que duele, algo que queremos dejar atrás, algo que queremos cambiar”, detallaron.

Qué dice el spot de Patricia Bullrich

La propuesta de la precandidata a presidenta hizo hincapié en las críticas hacia la posición dialoguista que pregona su rival en la interna. “Va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Porque el diálogo no saca los narcos de Rosario, la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias”, se escucha decir a la exministra de Seguridad en uno de sus primeros contenidos de campaña.

En una pieza audiovisual de poco más de un minuto, la exministra de Seguridad acompaña distintas imágenes con su voz subrayando que parte de la solución del país es realizar un cambio radical. “Si no es todo, es nada”, dice al final del video.

En fotos y fragmentos cortos, se observa a Sergio Massa, se muestran distintas protestas sociales en las calles y también la fiesta en la Quinta de Olivos realizada por el presidente Alberto Fernández en pleno encierro por el coronavirus.