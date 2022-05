Mica Viciconte y Fabián Cubero publicaron la primera foto de su hijo: “Hermoso Luca”

A un día de haberse convertido en mamá, la ex Combate expresó su inmensa alegría y compartió una tierna imagen de su primogénito

El viernes a las 23.30 nació Luca, el primer hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero. Invadidos por la emoción, hicieron un posteo compartido en sus redes sociales para comunicar la feliz noticia a sus seguidores. Unas horas más tarde publicaron la primera foto del bebé, un tierno primer plano que despertó una lluvia de felicitaciones en el mundo virtual. Fue durante una videollamada con su familia que la última campeona de Masterchef Celebrity presentó en sociedad al pequeño.

La flamante mamá reposteó un mensaje de su hermana, Lara Viciconte, que compartió en sus historias la imagen de su sobrino luciendo un gorrito blanco: “No puedo explicar el amor que les tengo, los amo profundamente”. Luego de etiquetar a Mica y Fabián, la pareja lo compartió en sus respectivas cuentas de Instagram. Además reflejaron las charlas que mantuvieron con sus familiares gracias a la tecnología, tanto con los abuelos del recién nacido como con sus tíos. Cabe recordar que hasta el momento las hijas del exfubtolista todavía no conocieron a Luca personalmente porque se encuentran de viaje con su madre, Nicole Neumann. La tierna imagen de Luca Cubero, el primogénito de Mica Viciconte y Fabián Cubero

La ex Combate tenía fecha de parto para los primeros días de mayo, pero el bebé parecía estar demasiado cómodo en la panza y ella compartió su inquietud en las redes sobre cuándo podría tenerlo por fin entre sus brazos. El viernes comenzó con las contracciones y el exfutbolista la llevó de inmediato a la Clínica Suizo-Argentina, donde finalmente dio a luz. “No tenemos palabras para decir lo que sentimos. Te amamos @lucacubero y gracias a todos por sus mensajitos”, escribieron durante la mañana del sábado y agregaron alguna fotos tomadas minutos después del parto.

El pequeño es el primer hijo de Mica y el cuarto de Cubero, quien ya tiene a Indiana, Allegra y Sienna de su matrimonio conla jurado de Los 8 escalones del millón (El Trece). Cabe recordar que la deportista pasó todo el embarazo en el reality gastronómico de Telefé. Horas después de haberse coronado como la ganadora del reality conducido por Santiago del Moro, Mica había hablado en exclusiva con Teleshow. “Re disfruté, agradecí haber trabajado, aparte de que me queda como recuerdo. Creo que también se puede mostrar otro tipo de mensaje, porque a veces uno dice que la embarazada no puede hacer nada”, aseguró. Presentación virtual: Mica Viciconte posó junto a Luca durante varias videollamadas con sus familiares

“Por supuesto que hay embarazos con más riesgo y, obviamente, el médico te tiene que habilitar. Pero en mi caso es un embarazo dentro de todo saludable, entonces me permitía trabajar y está bueno mostrar que uno puede seguir haciendo las cosas. Sino se te hace eterno…nueve meses encerrada en una casa”, había confesado. También anticipó cómo se proyecta como madre: “En mi vida en general, soy de poner muchos límites, pero todos me dicen: ‘Cuando tengas tu hijo vas a ceder en todo´. La verdad no sé cómo voy a ser, creo que a veces los límites están buenos pero no me imagino; quizás me encuentro en un mundo que digo todo que sí, así que por las dudas no digo nada”.

Sobre el rol de padre de Cubero, reflexionó: “A Fabián como papá ya lo vivo, lo conozco bastante porque lo veo con sus hijas. No puedo decir nada malo, es un padre presente, que está, es bastante permisivo te diría, por eso yo no quiero ser tan permisiva, pero tampoco quiero quedar como Cruela de Vil al lado de él. Voy a tener que buscar un intermedio”.