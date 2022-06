Madonna volvió a escandalizar con un baile erótico y un beso apasionado con Tokischa

La cantante se presentó en un show con motivo de las celebraciones por el mes del Orgullo LGBT+

Madonna es una de las representantes de la música pop más importantes a nivel internacional y, durante el mes del Pride u Orgullo LGBT+, la intérprete de éxitos como Material Girl o Vogue sorprendió a sus fans en Nueva York tras darse un apasionado beso con Tokischa en pleno escenario.

Todo sucedió cuando La reina del pop invitó a la rapera a interpretar con ella el remix de Hung Up y, mientras cantaban, Tokischa comenzó a realizar un sugerente baile junto a la cantante, pues se arrodilló y pasó su lengua cerca del cuerpo de Madonna.

En los videos compartidos en redes sociales se puede escuchar a los presentes gritar enardecidos por el momento previo a que Tokischa se levantara y le plantara un apasionado beso en los labios a Madonna. A partir de ese evento, la emoción por parte de los espectadores alcanzó su punto máximo y no dejaron de ovacionar a las artistas.

Asimismo, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer y varios internautas, al enterarse de lo sucedido, comenzaron a mostrar su cariño hacia la dupla de cantantes.

“Tokischa y Madonna liándose ayer en una fiesta del orgullo okey ya lo he visto todo en esta vida”. “Lo reina que es y seguirá siendo Madonna”. “Aquí besamos a nuestras amigas y ni modo, quién para”. “Las amigas que se besan son la mejor compañía, fueron algunos de los comentarios que los usuarios colocaron en Twitter.

Otros cibernautas no dejaron pasar la oportunidad y rápidamente recordaron las emblemáticas ocasiones en que Madonna se besó con otras famosas.

“Yo no puedo cree que la próxima ve que Madonna iba a recrea algo como el beso de Britney iba a se con Tokischa”. “Ay Virgen de la Altagracia…. El beso entre Madonna, Britney Spears y Cristina Aguilera queda relegado para siempre luego del ‘chuleo’ de Madonna y Tokischa”. escribieron.

Cabe recordar que, en el arranque del Mes del Orgullo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó la causa por los derechos LGBT+ como “una de las principales de nuestro tiempo” y celebró la “hermosa diversidad” de sus comunidades, a la vez que condenó las violencias y la discriminación todavía persistentes en contra de esta población en todo el mundo. Britney y Madonna se besaron en 2003(Foto: MTV)

El beso de Madonna y Britney Spears

Corría el año de 2003, cuando Madonna y Britney Spears sorprendieron al mundo tras darse un candente beso durante el show de los VMA de aquel entonces.

Como si no fuera poco, en ese momento, las cámaras se dirigieron a Justin Timberlake -que para ese tiempo era la pareja de la intérprete de Womanizer- yquedó anonadado con los hechos.

Pero, la polémica no se detuvo ahí, ya que a los pocos segundos, La reina del pop ya besaba a su otra compañera de escenario, Christina Aguilera.

En una antigua entrevista a Billboard, Larry Rudolph, el ex manager de Spears contó cómo se ideó el beso entre Britney y Madonna.

“Madonna había sido muy insistente en los ensayos y me decía todos los días que Britney tenía que estar a las 10 en punto y yo tenía que asegurarme de ello (…) Después de la presentación, yo estaba en el ascensor. Ella fue directamente hacia mí, no miró a nadie más. Puso sus brazos en mi cintura, me dio un gran beso en la boca y me dijo: ‘¿Ves Larry’, todo valió la pena”, contó.

