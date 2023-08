Madonna agradeció “estar viva” y destacó el rol de sus hijos durante su internación

A través de su cuenta de Instagram, la cantante destacó el rol de sus herederos y de sus amigos en su recuperación

Un mes después de haber estado internada, Madonna habló de lo afortunada que se siente de estar viva y le dedicó unas dulces palabras a sus hijos en un posteo de Instagram que automáticamente se llenó de comentarios positivos y “me gusta”.

“El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y puedo reflexionar. Como madre, podés verte atrapada en las necesidades de tus hijos y en todo lo que les entregás día a día… Pero cuando las cosas se pusieron feas, mis hijos me ayudaron de verdad. Vi un lado de ellos que nunca había visto antes. Eso marcó la diferencia”, comenzó relatando.

“También el amor y el apoyo de mis amigos. Si amplían esta foto que tengo en la mano, verán una Polaroid tomada por Andy Warhol de Keith Haring con una campera con la cara de Michael Jackson pintada. Un triángulo perfecto de brillantez. Un artista que tocó tantas vidas, incluida la mía”, continuó. “Sollocé cuando abrí este regalo porque me di cuenta de lo afortunada que soy de estar viva. Y lo afortunada que soy de haber conocido a estas personas y a tantas otras que también se han ido. ¡Gracias Guy Oseary por este regalo! Y Gracias a todos mis ángeles que me protegieron y me dejaron quedarme para terminar de hacer mi trabajo”, culminó.

A finales de junio, el manager de la reina del pop, Guy Oseary, reveló que Madonna estaba hospitalizada en un centro médico de Nueva York a causa de una grave infección bacteriana. La artista terminó intubada y quedó internada en la unidad de terapia intensiva por varios días.

Aunque no fueron confirmados oficialmente, los rumores sobre su ingreso al centro hospitalario neoyorquino hablaban de cómo los paramédicos que llegaron a su casa tuvieron que “revivirla” con Narcan, una droga utilizada en situaciones de sobredosis de heroína, fentanilo u otros opioides, o bien para combatir un shock séptico, que es lo que habría sucedido con Madonna. Unos días después de recibir el alta, realizó su primer comentario público.

“Gracias por sus energías positivas. Por sus oraciones y palabras de recuperación y ánimo. Sentí su amor. Estoy en el camino de la recuperación e increíblemente agradecida por todas las bendiciones de mi vida”, escribió la cantante, de 64 años, que también contó detalles de su internación.

“Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fue para mis hijos. Y el segundo fue que no quería decepcionar a nadie que hubiese comprado entradas para mis conciertos. Tampoco a quienes habían trabajado de manera incansable conmigo durante los últimos meses para crear mi espectáculo. Odio decepcionar a alguien”, afirmó en el texto.

“Mi foco ahora está puesto en mi salud y en estar cada vez más fuerte, y les aseguro que volveré tan pronto como sea posible”, explicó Madonna y confirmó que deberá reprogramar la etapa norteamericana de su gira mundial, que estaba planificada para comenzar en julio en Seattle y que iba a continuar luego con 37 shows por los Estados Unidos, desde Nueva York hasta Los Ángeles, pasando por Chicago, Dallas, Atlanta y Boston, además de otros cinco shows por Canadá (en Vancouver, Toronto y Montreal) para cerrar en Las Vegas, Nevada, el 8 de octubre.

La idea inicial era que tras ese total de 42 presentaciones iba a dar el salto hacia Europa, donde planeaba comenzar el 14 de octubre con cuatro fechas en Londres, para seguir hacia París, Ámsterdam, Berlín, Copenhague y España. “La decisión actual es reprogramar la porción norteamericana del tour para comenzar la gira directamente en octubre, en Europa. No podría estar más agradecida por sus preocupaciones y el apoyo que me brindaron. Amor, M.”, concluía el mensaje de la reina del pop.

Este viernes, Madonna se había mostrado en Instagram bailando al son de “Lucky Star”, para celebrar los 40 años del lanzamiento de su primer álbum. “¡Poder mover mi cuerpo y bailar un poco me hace sentir la estrella más afortunada del mundo! ¡Gracias a todos mis fans y amigos!¡También deben ser mis estrellas de la suerte!”, escribió junto al video.