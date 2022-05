Keila, la futbolista seleccionada por el Bayern Munich: “Me propuse y lo logré”

El equipo alemán, Bayern Múnich desembarco en Misiones y desde ese preciso momento; la ilusión de niños y niñas que sueñan con convertirse en futbolistas profesionales, crece.

Keila Talavera es de Puerto Piray, juega al fútbol desde pequeña y hoy por hoy, gracias al convenio firmado por la provincia de Misiones tiene la oportunidad de entrenar con el equipo alemán, Bayern Múnich.

En relación a ello, la niña dijo: «Nací en Eldorado y de chiquita mi papá me enseñó a jugar fútbol. Mi hermano se anotó en un equipo de fútbol y yo también quería aprender y divertirme», explicó la joven promesa y añadió: «al principio tuve vergüenza, porque como era nueva tenía miedo de que se burlaran de como juego. En un momento agarré y me dije: voy a jugar bien, dejar la vergüenza, no importa si se ríen, voy a jugar».

Me propuse y lo logré

En cuanto a sus inicios Keila explicó: «En un momento comencé a jugar, arranqué en torneos y me iba súperbien. Me gusta divertirme, hacer amigos y compartir». Asimismo, narró su experiencia al entrar a las canchas: «Al principio ves una cancha, parece chica y cuando estas ahí es súper grande, por eso hay que jugar con ganas».

En relación a su evolución comentó: «al principio jugamos con equipos de Eldorado, Montecarlo y no nos importaba si ganábamos o perdíamos porque queríamos divertirnos. Tenes que jugar, salir a la cancha y divertirte».

«No hay diferencia, no me tratan distinto»

«Las capacitaciones son re lindas, vienen equipos de otros lados y podemos hacer amigos. Entrenamos, vinimos a compartir. Estas capacitaciones son muy copadas», manifestó Keila en relación a su experiencia en el Bayern Múnich.

En tanto, contó qué sintió cuando le dijeron que fue convocada por el club alemán: «cuando mi profesor me dijo quedé re emocionada. Salté y dije “¡no!”-dijo con emoción-. No sabia que iba a llegar a este punto».

En cuanto a sus anhelos y el trato brindado por el club, Keila resaltó: «me gustaría ser futbolista profesional. Me siento igual que mis compañeros, pese a que soy de las pocas mujeres pero, no hay diferencia, no me tratan distinto».

Convenio

El Gobierno de la provincia firmó de un convenio con el FC Bayern Munich el pasado mes de enero para la concreción de programas de entrenamiento y oportunidades diseñadas para fomentar el desarrollo de jugadores de fútbol en la provincia.

En contexto de la firma, el gobernador Oscar Herrera Ahuad dijo que el «FC Bayern es uno de los clubes más grandes del mundo y tiene una de las academias más exitosas. Hemos estado buscando la organización perfecta para traer programas de primer nivel que tengan un impacto positivo dentro y fuera de la cancha para niños y niñas en nuestra provincia. Creemos que los campeones de Alemania están perfectamente posicionados para apoyar nuestro objetivo».