Kaley Cuoco y Tom Pelphrey confirmaron su romance

La protagonista y productora de The Flight Attendant compartió imágenes de su flamante noviazgo desde la montaña

En las últimas horas, Kaley Cuoco y Tom Pelphrey confirmaron que están saliendo a través de varios posteos en Instagram. Hace un tiempo, la protagonista de The Bing Bang Theory -que se divorció de su marido, el jinete Karl Cook, en septiembre pasado- había confesado sus ganas de volver a enamorarse y parece que el intérprete de series como Iron Fist, Tierra de nadie y Ozark es el elegido.

“La vida últimamente. El sol rompe las nubes, rayos de oro que se deslizan en mis ojos y corazón, rayos de amarillo para romper el gris”, escribió Cuoco en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de instantáneas de Polaroid, donde se ve a la pareja acurrucándose y besándose durante una escapada a la montaña.

Pelphrey tampoco se quedó atrás. “Pero nada puede salvarte. Ni tus amigos, ni el mejor musical de Fred Astaire que hayas visto, la gracia de él, ni la belleza de tu madre, ni una línea de una carta que encuentres en el fondo de un cajón, ni una revista ni el día siguiente. Nada puede salvarte. Y te parás a la luz de la luna y una dulzura se desprende de la copa de los árboles, y la cerca alrededor del patio te sella de la oscuridad y no puedes respirar”, comenzó con tono poético.

“Todo es tan familiar y posible. Es demasiado simple que haya tanto bien en el mundo y no sepas cómo tenerlo. Y te hace preguntarte cuándo perdiste tu lugar. Entonces atrapás una brisa, tan cálida y madura, que te hace esperar que venga alguien que tampoco pueda salvarte, pero que piense que vale la pena salvarte”, remató el actor.

Esta confirmación se produce poco después de que Cuoco abriera su corazón en la revista Glamour y confesara sus ganas de enamorarse. “Me encantaría tener una relación duradera, pero nunca volveré a casarme. En absoluto. Literalmente puedes poner eso en la portada”, dijo la chica de tapa del mes de abril entre risas.

Es que la estrella de Flight Attendant estuvo casada durante tres años con el jinete Karl Cook, con quien comenzó a salir en 2016, se comprometió en 2017 y terminó sellando su unión el 30 de junio de 2018 en un establo de caballos cerca de San Diego, California. Sin embargo, la relación no prosperó y la pareja se divorció en septiembre pasado. “A pesar de un profundo amor y respeto mutuo, nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos actuales nos han llevado en direcciones opuestas”, comienza el comunicado conjunto que la expareja publicó en la revista People.

“Ambos hemos compartido gran parte de nuestro viaje públicamente, así que aunque preferiríamos mantener este aspecto de nuestra vida personal en privado, queríamos ser comunicativos en nuestra verdad juntos. No hay enojo ni animosidad, todo lo contrario”, finalizó sin dar más detalles al respecto.

Sin embargo, no es la única vez que la productora estadounidense contrajo matrimonio. Antes de ser la esposa de Cook, Cuoco pasó por el altar con el tenista Ryan Sweeting, de quien se separó al cabo de un año y medio. Evidentemente, los tres meses de noviazgo previos no alcanzaron para que la pareja se conozca en profundidad. “Honestamente, pensé que no me volvería a casar. Mi ex arruinó esa palabra para mí. La persona con la que terminé no era la persona que conocí originalmente. Y eso no fue culpa mía, fue de él”, dijo la rubia después de su primer fracaso matrimonial que tuvo que recurrir a su ingenio para tapar los números que indicaban el día en que se casó con el deportista: “Tuve que tatuarme la espalda para recordarme: ‘No te tatúes tu fecha de casamiento’”, lanzó en el programa de Ellen DeGeneres.

Por su parte, el actor, de 39 años, conocido por dar vida a Ben David en las temporadas 3 y 4 de Ozark mantuvo una relación con la actriz Jaimie Alexander, con quien estuvo en pareja de 2018 a 2020. Luego, se lo relacionó con su compañera de reparto de Banshee, Lili Simmons, y con la intérprete Gina Tognoni.

Allegados a los actores ven mucho futuro en esta pareja, ya que advierten varias similitudes entre Cuoco y el actor de Mank. ¿La más notable? La pasión que ambos comparten por los animales. Mientras ella ama adoptar a perritos callejeros, él tiene un pastor alemán rescatado llamado Blue Bo y hasta hace poco una perra llamada Sasha, que perdió una pierna.