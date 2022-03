Juan Martín del Potro habló por primera vez de las deudas de su papá

El tenista tandilense se refirió por primera vez a esta difícil situación. A su vez, recordó cómo fueron sus últimos tiempos juntos y explicó el motivo por el que se persignaba después de cada partido ganado. Mirá el video.

Ya alejado de las canchas y enfocado en la recuperación de su rodilla, Juan Martín del Potrodio una entrevista en la que encaró distintos temas de su vida privada. Por primera vez, el extenista se refirió a los problemas económicos que debe afrontar luego de la muerte de su padre, Daniel.

“Más allá de las cosas que puedan hablar, he aprendido mucho de a qué cosas darle importancia o no. Lo más importante es que en mi familia sabemos quién es quién, quién hizo cada cosa. La educación que tenemos con mi hermana y cómo nos manejamos en la vida es por mi mamá y mi papá”, expresó Delpo durante la charla con Mariano Zabaleta, en el ciclo En Primera Persona de Star+.

Y, respecto de la cuestión económica, agregó: “Lo otro va por otro carril y se va a solucionar. Yo estoy confiando en gente que me va ayudar, como tengo mi equipo de entrenadores también está eso. Es cuestión de que pase el tiempo y confiar. Transcurrir el camino que yo quiero, con mi familia, de la manera que me merezco”.

Tras la muerte de Daniel, a sus 63 años, la familia se enteró de que el hombre había hecho muy malos negocios con el arrendamiento de campos y maquinaria, llegando a contraer una deuda millonaria que ante su deceso le fue reclamada a Juan Martín en su condición de socio de la empresa familiar, “Agroganadera Reconquista S.A”, constituía el 19 de diciembre de 2008, tres años después del debut profesional de Delpo. Por una demanda vinculada a este caso que ya está en manos de la Justicia, el tandilense no pudo cobrar los más de 6 mil dólares que ganó por su participación en el ATP de Buenos Aires.

Al ser consultado acerca de la posibilidad de despedirse de su padre, Del Potro expresó: “Eso es muy personal, mi mamá, mi hermana y yo lo sabemos muy bien. Que mi mamá me haya ido a ver al torneo de Buenos Aires no fue fácil, y si lo hizo fue en figura de mi papá también. Creo que desde arriba mi papá y mi hermana vieron eso, están bien y tranquilos. Y acá mi mamá y mi hermana estamos tratando de seguir este camino y caminarlo como podemos”.

“Cuando mi papá estuvo enfermo, yo pasaba las noches en la puerta de la clínica, era la época del covid más fuerte. Para verlo tardaba unos 40 minutos en cambiarme. Me ponía tres pares de guantes, antiparras, casco, ambos, cosas en los pies para ver a mi papá a dos metros o a través de un vidrio. Yo estaba ahí y me vio mucha gente. No quiero dar más detalles pero esa es la realidad”, completó.

Del Potro: la trágica muerte de su hermana Guadalupe y la dedicatoria luego de cada partido

El tenista tandilense también explicó que el motivo por el que después de cada partido ganado se persignaba y miraba al cielo era para recordar a su hermana Guadalupe, quien murió en un accidente de tránsito en 1990.

“Yo perdí a una hermana de muy chico. Es algo que a mí siempre me quedó presente porque yo estaba en el accidente. Cuando empecé a ganar partidos, me salió solo y natural mandarle un beso al cielo y tenerla presente. Era una manera de dedicarle cada triunfo mío a ella y es algo muy íntimo” señaló.

Y añadió: “Es algo que por ahí la gente no sabe y creo que fue el mejor festejo que pude tener para hacerla parte de eso. Mi hermana para mí era la más grande y muy especial”.

Juan Martín del Potro: La foto que le pidió LeBron James y los rumores de su romance con Susana Giménez

La Torre de Tandil también tuvo tiempo para recordar momentos particulares que vivió gracias al tenis. Uno de ellas fue el día que Lebron James le pidió sacarse una foto juntos.

“Había ganado el US Open 2009, no tenía dónde ir y me llamó Justin Timberlake para ir a una fiesta privada. Yo estaba rodeado de seguridad y estaba LeBron pidiendo por favor para sacarse una foto conmigo”, relató.

Ante la pregunta sobre su relación con Susana Giménez, dijo: “Tenemos una linda relación. Hasta llegaron a inventarme un romance. Un día en broma le dije que venga a verme al Masters, llegué a la final y salimos a cenar con el equipo, la pasamos bárbaro”.

“Es el día de hoy que seguimos hablando y nos ponemos al día, se creó una amistad espectacular. Lo del romance era raro, no sabía qué hacer, yo he tenido novias públicas pero otras que no se supieron, era difícil explicar que no tenía nada con ella”, completó.

El futuro de Juan Martín del Potro: su deseo de ser padre y vivir en Tandil

Finalmente, Del Potro expresó su deseo de ser padre. “Me gustaría tener varios hijos y vivir en Tandil. Yo me tengo que curar la pierna porque algún día quiero andar en bicicleta o jugar al fútbol con mi hijo. O si algún día me pide que le muestre lo que hacía como tenista, poder hacerlo. Me gustaría ser una padre activo”, cerró