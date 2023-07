El Indio Solari habló sobre su salud: “El doctor Park me la está jugando fuerte”

El ídolo del rock nacional dejó un mensaje que encendió las alarmas.

“No sé si llorar porque me respondió o por la respuesta”, escribió una usuaria de Twitter impactada porque Carlos “El Indio” Solari le contestó una pregunta vía Instagram.

La joven le consultó al ídolo del rock nacional: “Hola Indio, ¿cómo te tratan estos días?”. Lo que nunca imaginó fue la respuesta que le daría el exlíder de Patricio Rey y sus redonditos de ricota en la previa del lanzamiento de tres temas nuevos con su banda El míster y los marsupiales extintos.

Haciendo referencia al mal de Parkinson, enfermedad que lo aqueja desde hace ya varios años, el astro de la música respondió el interrogante de Sofía: “En verdad el doctor Park me la está jugando fuerte”. Y cerró: “Por eso es que no he estado acompañándolos”.

No se si llorar porque el Indio me respondió o por la respuesta… 😔😞😭 pic.twitter.com/uwHi8OChzc — Sofi 🌌 (@Sofi_SL_) July 11, 2023

“Me mato”, “Parece que comenzó a llover”, “¡Unas ganas de llorar! El Indio debería ser eterno”, “Todo es bronca y dolor” y “Lo abrazo, lo amo”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos del artista, que no daban crédito de las palabras de Solari.

El retiro de los escenarios del Indio Solari

Indio Solari confirmó en febrero de este año su retiro de los escenarios. En una entrevista que concedió a un programa de radio español, el líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado dijo que no se encuentra en su mejor versión y por ese motivo ya ni siquiera está considerando la posibilidad de presentarse en vivo.

Durante la charla, el periodista Vicente Mariskal Romero comentó que el año pasado durante una entrevista el cantante había dejado la “puerta abierta” a estar presente en un show de su banda. Sin embargo, el entrevistado le dejó en claro que la situación ahora es muy distinta.

“En este momento la puerta está entreabierta porque mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar, porque no quiero transformar esto en una cosa crítica, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. No tengo más ganas, no quiero ser un artista que está peleando en el escenario. Ya cumplí mi tiempo”, remarcó Solari.

El Indio Solari anunció su retiro de los escenarios en febrero (Foto: AFP)

Con el estilo que lo caracteriza, el creador de grandes himnos del rock nacional eligió no dar la noticia de manera trágica y remarcó que se siente bien porque puede haber lo que más le gusta: canciones.

“El Indio no tiene ganas de hacer directos, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. No estoy sufriendo ni penando, no extraño el escenario. De vez en cuando, cuando los veo a los chicos, me agarra una cosita, pero no es un drama. A mí lo que más me gusta es hacer diez canciones nuevas cuando saco un álbum, para que la cante la gente. Eso sí me costaría tener que dejarlo”, completó hablando de sí mismo en tercera persona.

En ese sentido, el ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota aclaró que esta vez no sacará el disco en formato físico. “No tengo más ganas de meterme en la fabricación, yo soy un artista independiente y todo eso de la impresión… Ya directamente estoy armando la ilustración como hizo con (el lanzamiento) de El Mister y los Marsupiales extintos”, detalló.