Agustín Rossi: “¿Quién es el candidato único, el amigo invisible?”

Agustín Rossi acusó de “autoritarios” a los gobernadores por el pronunciamiento en contra de las PASO. “Una lista de consenso es un error histórico”, advirtió.

El albertismo reaccionó con suma dureza contra los gobernadores peronistas por el pronunciamiento en rechazo a las primarias. Desde la Casa Rosada los acusaron de “autoritarios” por exigir una lista de unidad y se burlaron del pedido: “¿Quién es el candidato único, el amigo invisible?”.

El encargado de salir a cruzar a los gobernadores fue Agustín Rossi, uno de los supuestos precandidatos a presidente del albertismo junto a Daniel Scioli. El jefe de gabinete fue durísimo con los mandatarios provinciales y aseguró que antes de la reunión decían estar a favor de las PASO.

“Me pareció de tono casi autoritario esto de ‘exigimos’. Una cosa es decir ‘consideramos que sería lo mejor una lista de unidad’ y otra cosa es plantear exigencias. Tampoco sé a quién está dirigida esa exigencia, cuando uno exige es a alguien ¿y quién es ese alguien? No me pareció razonable”, cuestionó Rossi.

“La realidad es que si no tenemos un candidato de consenso es porque no hay. Si tuviésemos un dirigente que midiera 25, 28 o 30 puntos, habría un candidato de consenso”, planteó el santafesino, que le recomendó a los gobernadores que garanticen “una participación libre y abierta y lo más amplia posible” en las PASO.

“Es extraño, ¿lista de unidad con quién? ¿con el candidato invisible?, ¿con el amigo invisible? Porque nadie sabe quién es el candidato de la lista de unidad”, ironizó Rossi sobre el pronunciamiento de los gobernadores.

“Tratar de imponer una lista de consenso es un error histórico del cual habrá que hacerse cargo”, disparó Rossi en una entrevista en Radio El Destape. “No hay condiciones. Los consensos no se imponen a sangre y fuego, los consensos se generan naturalmente cuando aparece una ecuación que genere el consenso necesario. No me parece que hoy sea ese el camino”, amplió.

“Si no hay lista de consenso es porque no hay consenso. Si quieren construir un consenso artificial se equivocan. Más si lo quieren imponer como una ‘exigencia'”, agregó en referencia al documento de los gobernadores.

Es extraño, ¿lista de unidad con quién? ¿con el candidato invisible?, ¿con el amigo invisible? Porque nadie sabe quién es el candidato de la lista de unidad

“No sé en qué estaban pensando. Porque hable con muchos gobernadores antes de la reunión y me decían que estaban de acuerdo con las PASO”, contó Rossi. “No se puede modificar la realidad, si no tenés un candidato de consenso ¿cómo va a haber consenso? Además dicen ‘exigimos el consenso’ ¿y quién es el candidato? ¿el amigo invisible?”, insistió el jefe de gabinete.

Rossi reiteró su idea de que la PASO presidencial del peronismo tenga varios candidatos para sumar y que el oficialismo sea el frente más votado, aunque sus postulantes terminen del tercer lugar para abajo.

“Las encuestas dicen que el Frente de Todos con un candidato o con dos candidatos en las PASO no llega a 30 puntos. Cuando le agregás tres o cuatro candidatos, estás arriba de 30 puntos, cerca de 35 puntos”, aseguró.