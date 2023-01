Agustín Rossi negó que haya una “mesa militar de espionaje” en la AFI

El interventor del organismo dijo que hubo un pedido de informes de Juntos por el Cambio que fue respondido. “No existe”, declaró en una entrevista radial.

Agustín Rossi, interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), salió este lunes 2 de enero a desmentir el supuesto funcionamiento de “una mesa militar” de espionaje dentro del organismo que conduce. Fue a partir de un pedido de información que presentaron días atrás diputados de Juntos por el Cambio quienes también señalaban una supuesta participación de asesores del ex jefe del Ejército César Milani.

El pedido de informes, fue replicado este lunes por Clarín, también hacía referencia a la existencia de un supuesto enlace con empresas telefónicas prohibido por ley. La presentación también preguntaba si existían operaciones de inteligencia ilegal contra políticos, empresarios y periodistas, pero fue desestimada por Rossi.

Rossi aclaró que “no es una denuncia, es un pedido de informes” que ya fue respondido. “La nota la hace el periodista con el pedido de informes y no toma en cuenta la respuesta. La respuesta fue hecha la semana pasada. Antes de que finalice el año, y antes de que salgan a la luz los segundos chats de (el ministro de Seguridad porteño, Marcelo) D’alessandro”, manifestó el funcionario en diálogo con Ahora dicen (FM Futurock)

El pedido de informes buscaba saber si esa supuesta “mesa militar” u otra área de la Agencia de Inteligencia “cumple la función de enlace entre la AFI y las áreas de Defraudaciones y Estafas u otras de las empresas Movistar, Personal y Claro, con la finalidad de obtener datos relacionados con clientes de dichas empresas“.

También buscaban una respuesta respecto de “qué función orgánica o inorgánica cumple el Coronel Art. 62 Marcelo Granitto“. A este último lo sindicaban como mano derecha del ex jefe del Ejército César Milani.

El pedido de Juntos por el Cambio mencionaba una vinculación a Milani.

La respuesta de Rossi

El funcionario a cargo de la intervención de la AFI negó los supuestos expresados en el planteo al decir que “es una falacia absoluta, no existe”.

“Voy a contestar en términos generales, porque la Ley de Inteligencia me impide dar detalles. En términos generales es una falacia absoluta, no existe ningún tipo de mesa. No está dentro de la incumbencia de la AFI”, manifestó Rossi.

A su vez, consultado sobre la supuesta intervención de Milani, dijo que “personalmente no lo veo desde el día en que renunció como jefe del Ejército, en mayo del 2015″.

También señaló al diario autor de la publicación por “salir a atacar” con esa nota periodística ante la preocupación “por el destino de la Corte”, en referencia al pedido de juicio político anunciado el 1° de enero por el presidente Alberto Fernández. “Se ve que el jefe de la mafia, que es (el máximo accionista de Clarín, Héctor) Magnetto está preocupado por la Corte”, dijo.

“No está preocupado por sus esbirros, (Jorge) Rendo y los otros que fueron a Lago Escondido, sino que le interesa mantener el poder sobre la Corte Suprema. Por eso sale atacar a hora y no lo hizo antes”, completó.