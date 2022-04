Laura Richardson: “Me preocupa la estación espacial de China en la provincia de Neuquén”

Al cierre de su primera visita a la Argentina, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos advirtió sobre las acciones de China y Rusia a lo largo de la región. Además, luego de su reunión con Cristina Kirchner, destacó: “La vicepresidenta muestra una gran pasión por su país”

Después de dos días y medio de intensa actividad, la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, partió hacia Chile. Durante su estadía en Buenos Aires mantuvo reuniones con las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas argentinas, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, y la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Fue una visita de gran impacto, ya que lidera el organismo del Pentágono que se enfoca directamente en América Latina y el Caribe.

En una entrevista exclusiva con DEF, para su espacio en Infobae, y a punto de abordar el vuelo hacia el país trasandino, Richardson fue determinante respecto de la campaña de desinformación desarrollada por Rusia y advirtió sobre la depredación de los recursos de los mares australes: “La pesca ilegal, no reportada y no regulada está absolutamente ligada a China”. Durante su estadía en Buenos Aires, la jefa del Comando Sur mantuvo una reunión con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. (Prensa Embajada)

-Acaba de terminar sus actividades en Argentina. ¿Qué balance hace de su visita?

-Fue fantástico. Fue mi primer viaje a Argentina y, aunque puedo leer e informarme mucho sobre el país, nada reemplaza venir aquí, conocernos en persona y mirarnos a los ojos. Ese es el momento en que realmente te das cuenta cuáles son las prioridades, los desafíos y las oportunidades que nuestros líderes tienen, y lo que permite determinar cuáles son las cosas en las que podemos trabajar en conjunto y colaborar. Quiero decirles que he aprendido mucho sobre la historia de la Argentina y siento un gran respeto por el país. He conocido, en esta visita, personas con las que pude conversar y valoro su pasión. La vicepresidenta Cristina Kirchner muestra una gran pasión por su país. El ministro de Defensa, Jorge Taiana, y el teniente general Juan Martín Paleo –jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA.– también lo demuestran. Para mí, ha significado mucho conocer el país y ver lo apasionados que son los argentinos por su tierra.

-¿Qué nos puede decir sobre sus reuniones con autoridades del ámbito de la Defensa?

-Tenemos mucho de qué hablar. Las Fuerzas Armadas de Argentina están tratando de modernizarse y nosotros estamos en un proceso similar. Queremos modernizarnos, estar al día con la tecnología. Soy piloto de helicópteros y puedo decir que todavía tenemos helicópteros, tanques y vehículos en general que tienen muchos años. Es verdad que los actualizamos con tecnología, pero las actualizaciones tienen un límite y llega cierto punto en el que hay que incorporar algo nuevo. También está el desafío de mantener todo el equipamiento hasta que se haga la transición hacia lo nuevo. No es tarea fácil y puede ser muy costoso, si no se hace de manera correcta.

-¿Hay algún plan concreto en cuanto a la provisión de equipamiento militar?

-Sí. Como todavía estamos tratando de entender los deseos y necesidades de los militares argentinos, dialogamos sobre esto y les ofrecimos si querían ir a los Estados Unidos para visitar las fábricas donde hacemos helicópteros o vehículos de ataque, por ejemplo, para que vean los productos y podamos hacer demostraciones. También me reuní con el teniente general Martín Paleo, con quien hablamos sobre la Estrategia de Defensa Nacional que tiene el país, publicada el verano pasado. Justamente, nosotros también estamos trabajando en una nueva Estrategia de Defensa Nacional en los EE. UU. Felicité al general Paleo y al ministro Taiana, porque es muy importante tener una hoja de ruta con los objetivos que uno quiere para sus Fuerzas Armadas. Como se puede ver con lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Biden cree firmemente en el trabajo con aliados y socios, y Argentina es un socio muy importante para los Estados Unidos, por eso estoy aquí.

LA INJERENCIA CHINA Y RUSA EN LA REGIÓN

-El Comando Sur alertó sobre la presencia de flotas chinas involucradas en actividades de pesca ilegal en nuestros mares. ¿Cuáles son sus comentarios al respecto?

-La pesca ilegal, no reportada y no regulada está absolutamente ligada a China. En un día cualquiera, tenemos entre 350 y más de 600 embarcaciones chinas en el área bajo la órbita del Comando Sur. China obtiene el 36% de sus fuentes de alimentación en la región, no solo en Argentina, sino en toda la región. Nosotros llamamos a esto actividades maliciosas; extraen recursos, pero no generan inversiones para el país.

-En su declaración ante el Comité de Defensa del Senado, usted también mencionó la estación espacial de China en la provincia de Neuquén. ¿La definiría como una instalación militar?

-Yo lo veo así: son instalaciones de un gobierno autoritario, que no deja que los argentinos accedan a ellas, excepto si van de visita. ¿En qué andan? Ellos no tienen las mismas preocupaciones que nosotros en términos de libertad y de un hemisferio occidental libre, seguro y próspero. Me preocupa. Y está manejado por una empresa del Estado y del Ejército Popular de China. ¿Para qué están usando eso?

-Usted expresó su preocupación por la campaña de desinformación de Rusia y la actividad de los medios rusos en nuestra región. Aunque han condenado la invasión rusa a Ucrania, muchos de los gobiernos no han adoptado sanciones comerciales contra Moscú. ¿Está preocupada por la potencial interferencia de Rusia en América Latina?

-Considero que la información es muy importante y puede ser utilizada para influenciar la opinión pública, con una orientación bien precisa. En ese sentido, los canales en español de Russia Today y Sputnik Mundo tienen más de 30 millones de seguidores y están siendo utilizados por el gobierno ruso para su campaña de desinformación respecto de la invasión a Ucrania. Es muy peligroso cuando existe este tipo de recursos y se utilizan las redes sociales con el objetivo de influenciar las opiniones del público. Yo todavía miro las noticias en televisión, pero los jóvenes, incluso oficiales que prestan servicio en las FF. AA., ya no miran cable ni televisión satelital. Solo usan sus celulares y siguen las redes sociales. Sabemos que el gobierno ruso socava la democracia y tiene el propósito específico de vulnerar el clima de libertad, seguridad y prosperidad del Hemisferio Occidental. La campaña de desinformación ya está instalada. Nosotros hablamos de competición o conflicto, cuando la situación se torna más grave. Honestamente, hoy estamos en conflicto con Rusia en el plano de la información. Es un combate cotidiano contra las mentiras que circulan.

-¿Qué representa para usted y las mujeres que prestan servicio en las FF. AA. de EE.UU. el hecho de ocupar el comando del Southcom?

-Es ciertamente un honor. Estoy orgullosa de ser la primera mujer en asumir el liderazgo del Comando Sur. Y estoy segura de que no seré la última. Es extremadamente importante haber abierto el camino al 50% de la población de mi país. Tuvimos, en este viaje a la Argentina, una reunión sobre responsabilidades en materia de paz con mujeres que desempeñan funciones militares. Al escucharlas hablar de sus desafíos y oportunidades, me hizo acordar a los atletas olímpicos. Hace un tiempo, los deportes olímpicos eran solo de varones; hoy se fueron ampliando a las mujeres. Cada vez, más deportes se fueron sumando. Hoy, el público sigue tanto los deportes masculinos como femeninos. Y hay atletas mujeres tremendamente talentosas. Recuerdo, por ejemplo, a la estrella argentina del tenis Gabriela Sabatini. Argentina tiene también un excelente equipo femenino de hockey. En mi carrera, no tuve tantas líderes mujeres en quienes poder inspirarme. Debo decir que el trato entre hombres y mujeres fue equitativo y las oportunidades fueron las mismas. Eso es lo que reclamamos. Si no abres la puerta y ofreces oportunidades en las FF. AA. a ese 50% de la población, nunca sabrás que tan buenas podrían haber sido. Argentina ha hecho un trabajo excelente en la inclusión de las mujeres en nuestro sector.

Por Juan Ignacio Cánepa – Infobae