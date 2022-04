Las hijas millonarias de Vladimir Putin fueron sancionadas por Occidente

EEUU, Reino Unido y la Unión Europea decidieron esta semana incluirlas en las listas de cientos de millonarios, muchos allegados al Kremlin. Katerina y Maria son acusadas de llevar un “fastuoso tren de vida” junto a otros oligarcas.

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) impusieron este viernes 8 de abril sanciones las dos hijas adultas del presidente ruso, Vladimir Putin, incluidas en una lista de decenas de rusos, entre ellos varios oligarcas cercanos al mandatario, en el marco de medidas adoptadas por la invasión de Ucrania.

Los nombres de Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova, de 37 y 35 años respectivamente, aparecieron en la lista, publicada en el Diario Oficial de la UE, que incluye a otras 217 personas físicas y a 18 empresas con sus directivos, que tendrán bloqueados sus activos y prohibido el ingreso en los 27 países del bloque.

Según la UE, Maria Vorontsova fue sancionada por su papel en “Nomenko”, una sociedad de proyectos de inversiones en el sector de la salud, que provee “fuentes sustanciales de ingresos” al gobierno ruso, según el Diario Oficial.

Su hermana Katerina Tikhonova dirige un fondo de ayuda a científicos jóvenes, creado por compañías cuyos dirigentes “son miembros del círculo de oligarcas cercanos” a Putin.

El gobierno del Reino Unido anunció las sanciones a Katerina y María (que ahora forman parte de una lista de 1.200 rusos castigados) como un ataque al “fastuoso tren de vida del círculo cercano al Kremlin”.

Katerina y Maria, así como Yekaterina Vinokurova, hija del canciller ruso Sergei Lavrov, y Polina Kovaleva, hija de la supuesta amante de Lavrov, tienen ahora prohibida la entrada en el Reino Unido, donde se congelarán sus activos, precisó el ministerio británico de Relaciones Exteriores.

Asegurando que todas las sanciones decididas hasta ahora provocarán una crisis económica en Rusia sin precedentes desde la caída de la Unión Soviética, la jefa de la diplomacia británica, Liz Truss, consideró que aún deben aprobarse más.

“En el G7, estamos trabajando con nuestros socios para poner fin al consumo de la energía rusa y golpear aún más la capacidad de Putin para financiar su invasión ilegal e injustificada de Ucrania”, afirmó Truss. “Juntos, estamos apretando las tuercas a la maquinaria bélica de Rusia, cortando las fuentes de dinero de Putin”, agregó.

Katerina y Maria, las hijas de Putin, ocultas del ojo público

De acuerdo con la biografía oficial de Putin disponible en la página web del Kremlin, su hija Maria nació en 1985, antes de que la familia se mudara a Dresde, en donde Putin trabajó como agente del KGB. Katerina nació en 1986 en esa ciudad.

En escasas declaraciones, Putin contó que sus hijas hablan varias lenguas europeas, recibieron educación universitaria en Rusia y viven en ese país. También que tiene una nieta. No se sabe mucho más, porque el Kremlin mantiene a la vida familiar de Putin fuera del foco público.

Según reportes de medios rusos, Vorontsova es endocrinóloga en una importante empresa de investigación médica relacionada con el gobierno y enfocada en el tratamiento del cáncer. Su hermana es identificada como una matemática que encabeza una fundación de ciencia y tecnología afiliada a la principal universidad estatal de Rusia.

Tikhonova también es bailarina profesional de rock and roll acrobático, y participó en prestigiosas competencias internacionales.

Durante una conferencia de prensa en 2019, Putin rechazó responder directamente a una pregunta sobre la creciente influencia empresarial de sus hijas y sus nexos con el gobierno. No reconoció que Vorontsova y Tikhonova fueran sus hijas y se refirió a ellas simplemente como “mujeres”.

“Estoy orgulloso de ellas. Siguen estudiando y trabajando”, dijo durante otra conferencia de prensa varios años antes. “No están involucradas en ninguna actividad de negocio y no están involucradas en políticas. No intentan abrirse camino en ningún sitio”, agregó.

En una entrevista en 2020, Putin dijo que no quería compartir información sobre su familia por “cuestiones de seguridad”. Reconoció que tiene nietos, pero no dijo cuántos. “Tengo nietos, estoy feliz. Son muy buenos, tan dulces. Realmente me agrada pasar tiempo con ellos”.