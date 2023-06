Julieta Poggio rompió el silencio tras anunciar su separación de Lucca Bardelli

La hermanita se refirió al estado de su relación en su programa de streaming, asegurando que ya no está en pareja.

Julieta Poggio tiró una bomba que sacudió al Internet, luego de anunciar su separación de Lucca Bardelli, su pareja que la acompañó y esperó mientras ella estaba dentro de la casa de Gran Hermano.

Durante el programa de streaming “Fuera de Joda”, que comparte junto a sus compañeros del reality de Telefe, Nacho Castañares, La Tora y Daniela Celis, Julieta Poggio aprovechó el espacio y se refirió a su estado sentimental. “Quería contar que por el momento ya no estamos más con Lucca. Es difícil hablar de esto en un vivo, ¿no?”, lanzó la semi-finalista de Gran Hermano, mostrándose muy incómoda con toda la situación.

LUCCA BARDELLI Y JULIETA POGGIO.

“Es muy difícil pero bueno, está todo más que bien, las cosas están super bien, pero estamos en un momento como muy difícil”, expresó Julieta Poggio. Luego, explicó que, si bien no hay un problema en particular, ella está muy enfocada en su carrera y en todos los cambios abruptos que comenzó a experimentar luego del final de Gran Hermano. “Yo estoy como encontrándome a mí misma con todas estas cosas que me están pasando”, agregó.

Julieta Poggio habló sobre Lucca Bardelli y se responsabilizó por el fin de la relación, dado que no estaba a la altura de seguir adelante. “Él se merece lo mejor porque de verdad es una hermosa persona y siempre voy a valorar lo que hizo por mí y siento que se merece lo mejor y que en este momento no se lo puedo dar”, cerró, dejando en claro que todo terminó en excelentes términos.

El comentario de Julieta Poggio sobre el debut de Marcos Ginocchio como modelo

Durante la última edición de Gran Hermano, los seguidores del programa comenzaron a ilusionarse con el nacimiento de un romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio desde el primer día. Aunque muchas veces pareció que finalmente se iba a dar algo entre los dos, “Disney” y el salteño nunca concretaron, dado que ambos se encontraban en distintas relaciones.

Es por eso que ahora que Julieta Poggio está oficialmente separada, los fanáticos volvieron a esperanzarse con esta pareja y los protagonistas de esta posible historia de amor no hacen más que acrecentar los rumores.

MARCOS GINOCCHIO.

Durante “Fuera de Joda”, el programa de streaming del que es parte, Julieta Poggio se refirió a la primera producción de fotos de Marcos Ginocchio como modelo y calificó la sesión como: “Élite”. Si bien se limitó a hacer otros comentarios, ahora que ambos están solteros, las posibilidades vuelven a ilusionar.

