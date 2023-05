El estilo street style de Julieta Poggio

La ex Gran Hermano sorprende con un look elegante y vanguardista que no pasa desapercibido entre sus fans.

La bailarina Julieta Poggio se abare lugar en los medios y en la moda como una influecer con su estilo impecable y chic. La ex Gran Hermano deslumbró con un look elegante y vanguardista que dejó a todos impresionados. Su elección de prendas confeccionadas en P.U. demostró su conocimiento de las últimas tendencias de moda.

El pantalón que lleva Julieta Poggio, afrma su marca, que fue diseñado con una silueta recta, con cintura media-alta y cierre metálico con botón gaspeado al frente, brindó un ajuste perfecto y estilizado. Además, contaba con bolsillos laterales y bolsillos plaqué traseros, agregando funcionalidad sin perder estilo.

JULIETA POGGIO.

El blazer crop, también confeccionado en P.U., presentaba una silueta recta y un botón delantero gaspeado a tono, brindando un aspecto sofisticado, jovial y moderno. Pero lo que realmente llamó la atención fue la cadena personalizada de la marca que adornaba la espalda del blazer, añadiendo un toque único y distintivo.

El conjunto de Julieta Poggio no solo era una muestra de estilo, sino también de versatilidad. Las prendas en P.U. no solo le otorgaban un aspecto refinado, sino que también eran una opción sostenible y cruelty-free, destacando su compromiso con la moda ética.

JULIETA POGGIO.

Con este look, Julieta Poggio se posicionó como una verdadera influencia en el mundo de la moda. Su elección de prendas confeccionadas en P.U. fue una apuesta acertada, demostrando su capacidad para estar a la vanguardia de las tendencias y su compromiso con la moda sostenible.

Julieta Poggio y Marco Ginocchio juntos en Margarita

La ex Gran Hermano y el ganador del reality estarán juntos en la nueva novela que produce Cris Morena y que será la secuela de Floricienta. En LAM abrieron la incógnita y tras asegurar que ya fueron convocados por la productora para estar en el elenco, es posible que la pareja sea la dupla protagónica de Margarita.

MARCOS GINOCCHIO Y JULIETA POGGIO.

Por el momento Julieta Poggio ya está confirmada, pero es es pera que Marcos Ginocchio define su rumbo en en los medios, pues se había dicho que quería continuar como modelo e incursionar en la actuación.