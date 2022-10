Dalma Maradona: “Nos estamos encargando de que las cosas sean lo más transparentes posibles”

Dalma Maradona habló en #LAM sobre el conflicto por la marca Maradona luego del acercamiento entre los cinco herederos

Meses atrás, Verónica Ojeda y Claudia Villafañe mantuvieron un inesperado cruce televisivo en medio de la tensa calma reinante por entonces en torno a la sucesión de Diego Armando Maradona. Todo comenzó cuando la mamá de Dieguito Fernando estaba dando un móvil para Argenzuela, en C5N, en el que hizo varias declaraciones en contra de la empresaria y sus hijas Dalma y Gianinna.

El encontronazo ocurrió semanas después de que los cinco herederos del astro –Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Verónica en representación de Dieguito Fernando– se reunieran en buenos términos en un galpón de Beccar para repartirse algunas de las pertenencias del futbolista. Sin embargo, Verónica reconoció que esa unidad “duró muy poco”. Y esto fue porque, como había dicho su pareja Mario Baudry como letrado de su hijo, se sorprendieron de muchas cuestiones que pueden probar con documentación.

En el programa de Rial, la mamá de Dieguito Fernando hizo mención a lo que habían encontrado: “Contratos de ellas (Dalma y Gianinna) en el exterior de los que nosotros no estábamos al tanto”, señaló. Y dio como ejemplo un arreglo con una marca de vino muy prestigiosa que habrían firmado en Europa desde hace un año. Con lo cual, dejó en claro que según su versión hay dos bloques entre los herederos de Diego, uno conformado por las hijas de Villafañe y el otro por Junior, Jana y Dieguito Fernando.

Fue allí que Claudia se comunicó con el programa queriendo salir al aire. “Vas a tener que comprobar todo esto”, dijo tajante Villafañe. “Vamos a la Justicia, vamos todos”, celebró irónica Ojeda. Y agregó: “Me cansa que sean tan hipócritas y que se hagan las buenas cuando no son nada buenas”. Mientras tanto, Claudia se quejaba de que no podía mantener una conversación así. Y Verónica siguió: “Ya estoy cansada de la máscara que ponen en la tele y que no sean realmente lo que son”.

En aquel momento, Dalma hacía pocas semanas que había dado a luz a Azul, su segunda hija con Andrés Caldarelli, y salió en defensa de su madre con un fuerte mensaje de apoyo en su cuenta de Instagram. Y no había hecho declaraciones públicas al respecto hasta este martes. La actriz estuvo en LAM (América) y en una larga entrevista en la que habló de todo, se refirió puntualmente a la disputa de Ojeda con su madre.

“Mi mamá tuvo una mediación después de que hablaran de ella en un programa y ella (por Ojeda) nunca se presentó. Fue Baudry que tampoco pudo demostrar nada de todo lo que dijo”, señaló en referencia al mencionado cruce en el programa de Rial. Además, recalcó un acuerdo entre los herederos que no fue respetado. “Todos tenemos que tirar para un mismo lado y estar unidos de verdad contra las personas con las que tenemos que estar. Y supuestamente eso estaba ok, pero después le gana el odio que le tiene a mi mamá”, analizó.

Posteriormente, también habló de la relación con sus hermanos y desmintió el enfrentamiento entre los herederos que había planteado Ojeda. “Me llamó la atención que ese día decía ‘somos nosotros tres contra ellas dos’, pero el día que fuimos a vaciar el box estuvo muy bien todo”, señaló en relación al encuentro en la bodega de Beccar. Y agregó que su hermana Gianinna llamó a las dos personas involucradas -Diego Junior y Jana- y no coincidieron con lo que había expresado Ojeda: “Los dos dijeron que iban a respetar lo que acordamos en el box”, cerró.