Dalma Maradona habló por primera vez sobre la denuncia de Mavys Álvarez

La actriz explicó por qué no había opinado de la causa contra su padre. “No sumaba que dijera ‘no le crean’”, aseguró.

Dalma Maradona se refirió por primera vez a la denuncia que realizó Mavys Álvarez, la cubana que tenía tan solo 16 años cuando empezó una relación con Diego Maradona y que aseguró haber sido abusada sexualmente por el exfutbolista.

Invitada a LAM (América), la hija del campeón del mundo en México 86 se refirió al caso y explicó por qué no se había manifestado al respecto. “Todo el mundo me decía que tenía que hablar porque soy feminista y uso pañuelo verde”, arrancó diciendo en diálogo con Ángel de Brito.

En ese sentido, contó cuáles fueron las contradicciones que sintió en medio del debate: “Pienso que una víctima siempre tiene que tener un lugar para hacer su descargo, sea esta chica o quien sea. Me parecía que todo lo que yo tenía para decir le restaba al discurso de la mujer”.

Y profundizó: “Si decía lo que tenía ganas de decir, iba a ir en contra de lo que creo y de las víctimas reales. De hecho, yo cuando escuché el tema, me asesoré en un montón de cosas en cuanto el relato y no quise opinar. No sumaba que dijera ‘no le crean’. Lo que yo opine, me lo guardo”.

A comienzos de marzo, la Justicia archivó la denuncia que hizo Mavys Álvarez contra Diego Maradona y su entorno (Guillermo Cóppola, Omar Suárez y Carlos Ferro Viera). Los presuntos ataques sexuales sucedieron entre el 9 de noviembre de 2001 y el 19 de enero de 2002.

Mavys Álvarez y Diego Maradona se conocieron en el 2000 (Foto: Gentileza Mariano Israelit/ TN).

El juez Daniel Rafecas indicó que la denuncia involucra principalmente a Maradona “con la participación secundaria del resto de sus colaboradores”, y los episodios imputados ocurrieron “entre el 9 de noviembre de 2001 y el 19 de enero de 2002, conforme a los registros de ingreso y egreso a nuestro país de Álvarez Rego”.

Dama Maradona se refirió a la etapa en la que su papá vivió en Cuba

Durante la entrevista, Dalma Maradona también se refirió a la versión que deslizó Matías Morla sobre los tres hijos que Diego habría tenido en Cuba: “No conocíamos eso, la verdad que no. Que yo sepa no aparecieron, pero es un tema que no quiero opinar porque no sé”.