Yanina Latorre fulminó a Estefi Berardi tras la audiencia por el caso de Fede Bal

La panelista de LAM reveló cómo fue la mediación y apuntó contra la modelo y bailarina.

Stefi Berardi denunció a Yanina Latorre y Sofía Aldrey por la difusión de suspuestos chats (según ella, falsos) que habría tenido con Fede Bal, por lo que ayer se llevó a cabo la audiencia de mediación sin resultados positivos para las partes.

En LAM, Yanina Latorre contó: “Hoy hubo una audiencia de conciliación que duró literalmente cuatro, cinco minutos”. “Pero ella dijo que el juez explicó bien cómo era”, agregó Maite Peñoñori. “No, es un mediador. No tiene idea, pobrecita. Es con un mediador, no hay juez, porque no hay juicio todavía”, respondió la pantelista.

Qué explicó Yanina Latorre

“Ella contó qué hay que averiguar como le llegaron los chats a Marcela Tauro, pero de última que la llamen y le pregunten. Ella no está citada porque le pidió disculpas, pero yo, ¿por qué le debería pedir disculpas si no mostré ni leí ningún chat? Tampoco conté que decían“, manifestó Yanina Latorre.

“La situaciones de alcoba me parecen que no son para tribunales, ¿qué se haga justicia por qué? si ella trabaja de hablar de la vida privada de la gente”, agregó Yanina Latorre dejando en evidencia que no está de acuerdo con llevar estos temas a la Justicia.