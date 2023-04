Verónica, la ex de Cacho Garay: “Me obligó a participar de reuniones sexuales”

Verónica Bracamonte reveló detalles del calvario que le hizo vivir el humorista. “Sufrí abusos de todo tipo”, sentenció.

Verónica García Bracamonte, la expareja de Cacho Garay, luego de confirmar que recibió amenazas tras denunciar al humorista por violencia de género, estuvo en Intrusos (América, a las 13) y contó detalles estremecedores del vínculo que tuvo con el mendocino.

“¿Cómo empezaron las violencias o como se fueron manifestando?”, le preguntó Florencia de la Ve en el inicio de la nota. “Son 13 años, entonces es muy difícil deconstruir todo. ¿Cómo empezó? Fue hace muchos años. Yo siempre soñé cantar, no de fama ni eso, solo cantar y él cuando me conoció era otra persona… Se la veía buena y noble”, comenzó diciendo.

“Él me hacía creer que la única posibilidad de llegar ahí era él. Me dijo que cuando yo hiciera ciertas cosas, me pasarían cosas lindas. Al no tener experiencia en los medios, en el teatro, yo lo único que quería era cantar y él se acercó como un amigo al principio y después cuando le dije que iba a cantar y me dijo vení a Salta que vas a cantar…”, relató sobre el inicio de la relación que luego iba a ser un calvario para ella.

“Cuando llego al hotel, le dan llaves a todos y a mi no. Y ahí me dijo vos te venís conmigo. Yo tenía 21 años en ese momento. Era mayor de edad, pero a la vez era menor. Y él me lleva 36 años de edad. Tuve que estar con él en la habitación. Es como que no me quedó otra”, acusó.

“Él empezó a seducirme. Como que estando con él me iban a pasar cosas lindas. Empezó a manipularme de una manera, que es difícil de explicar. Todo era malo, como que lo único bueno para mi era él”, continuó.

“Como yo no quería estar con él, en un momento me dijo ‘quiero que te vayas’. Y no se que me pasó, me sentía horrible en ese momento, y decidí quedarme en Salta junto a él”, admitió, con culpa. Y agregó: “Pasaron los meses, me seguía escribiendo. Pero yo me sentía culpable. Él me hacía creer que era la única oportunidad. Jamás me propuso ser su novia”.

“¿Eras una esclava sexual de Cacho Garay”, le preguntó Karina Iavícoli sin filtros. Entonces, la joven puso una cara que avalaba las palabras de la periodista. “Él me dejaba encerrada en el departamento. Me dejaba sola ahí y me acuerdo que me llamaba mi mamá y me preguntaba como me fue y yo empecé a mentir”, disparó Verónica.

Fue allí que Bracamonte reveló que Cacho la obligaba participar de fiestas sexuales: “Me acuerdo que me llevaba a un hotel donde habían dos chicas, que ellas saben quien soy y probablemente salgan a hablar, donde estaba un señor que era muy conocido y que tenía una concesionaria de autos en Mendoza y él. Era en una habitación y no me hicieron nada pero sí sufrí un acoso, él veía que me acosaban y no hacía nada”.

“¿Será que esto es normal?”, contó que se preguntaba en aquel momento. Y justificó su accionar de aquel entonces: “Porque a las chicas las veía muy sueltas. Me acuerdo que al otro día, la otra persona lo llamó a Cacho para pedirle perdón por lo que me había hecho y él le dijo ‘no, tranquilo, no pasa nada’. Y yo sentí mucha impotencia”.

¿Y por qué te quedaste ahí?”, indagó la conductora del ciclo. “Porque me prometía que en algún momento iba a cantar. Para hacerme subir al escenario tardó tres años. En esos años sufrí torturas. Él me hacía participar con otras mujeres. Todo ese proceso era sexo. Él estaba ahí y yo pensaba que era normal, pero ya me acostumbré y empecé a naturalizar. Él a mi no me quiso nunca y yo creo que no”.

También denunció amenazas de muerte de parte del humorista que surgió popularmente en VideoMatch. “Él me hizo creer que tenía mucho poder. Yo un día quise escaparme porque no aguantaba la situación y ahí entré en estado de shock y cuando quise llamar a una de mis hermanas, una chica le dijo ‘hay que matarla a esta pendeja porque te va a arruinar la carrera’. Y ahí sacó un arma y me dijo ‘conmigo no se jode’ y ahí quedé paralizada”.

La ex de Cacho Garay reveló cuándo comenzaron las amenazas de muerte

Fue allí que identificó el momento en que iniciaron las amenazas de muerte hacia ella: “Me decía ‘mirá lo que hablás’, ‘ojo con lo que decís’. Se pasó toda la vida amenazándome. Es mentira lo que se dijo que los dos coleccionábamos armas”.

“He sufrido abusos de todo tipo. Amenazas, violencia, privación de mi libertad. Las personas que me conocen saben que yo no podía ir a tomarme un te con una amiga sin que esta persona no me esté amenazando o cerrándome la puerta”, contó, con lágrimas en sus ojos.

“Harta de sus manipulaciones. Hoy mi vida es un infierno realmente, lo que pasa con mi cuerpo. Tuve mucho miedo, no puedo resumir esos 13 años, pero él me decía cuando hablar, cuando no hablar, qué decir, qué no decir. No podía ni salir a comprar ni hacer nada”, se sinceró, dolida.

“Yo cansada, harta. Empezó por mensajes a decirme cosas que yo ignoraba. Se ponía en víctima, ‘nadie te va a creer’. ‘Nunca más a cantar en tu vida’. ‘Vos estás ahí porque yo te doy la oportunidad’. Un día llegó a un límite y me decía ‘te mato acá, te tiro por el balcón'”, agregó sobre las constantes manipulaciones del humorista sobre su persona.