Tini Stoessel mostró a Rodrigo de Paul en el backstage de su nuevo video

La cantante lanzó Me enteré, su canción con Tiago PZK, y compartió imágenes de lo bien que lo pasó con el futbolista.

A dos días de que Tini Stoessel lanzó la canción Me enteré junto a Tiago PZK, video ya acumula más de dos millones y medio de visualizaciones solo en YouTube, la cantante celebró el éxito compartiendo imágenes del detrás de escena… ¡donde está a full con Rodrigo de Paul, en medio de rumores de que anunciarán su casamiento!

La cantante mostró momentos divertidos en el motorhome, entre amigas y sus asistentes, donde aparece cantando junto al futbolista que es el encargado de abrir el video que compartió ella en sus redes con un “dale vos, che”.

“Gracias por todo el amor que le están dando a este tema y gracias amigo por haber pensado en mí. Te quiero”, escribió la artista en el posteo dirigiéndose al cantante con el que colabora en el tema.

Natalie Weber se puso del lado de Camila Homs

Dispuesta a hablar de todo, Natalie Weber apuntó muy picante contra Tini Stoessel por su romance con Rodrigo de Paul. La panelista de Desayuno Americano juzgó a la cantante por, según ella, haberse interesado en el futbolista cuando aún estaba en pareja con Camila Homs.

“Yo creo que cuando una pareja se rompe la responsabilidad es de los integrantes de la pareja, o sea en este caso de Camila y de este chico Rodrigo, obviamente uno viéndolo de afuera puede decir ‘si conoces a alguien que está en pareja, yo miraría para el costado’“, reflexionó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En la misma línea, se diferenció totalmente de Tini. “No buscaría el engancharme o no lo miraría, el que está casado no se mira, para mí es el abc 1, la realidad es que tampoco se ha hablado, Tini nunca habló mucho, Cami declaró muy poco y fue muy prudente cuando me imagino que tendrá muchas cosas para decir“, sumó, contundente. Antes de cerrar, Natalie se mostró sorora con Camila, que tiene dos hijitos con Rodrigo, Francesca y Bautista.

“Me dio pena porque hay chicos muy chiquititos, me pongo en el lugar de Cami y es muy doloroso, vos dejás todo, tus raíces y tu familia”. “A la esposa del jugador se la juzga muy duro, Cami dejó todo, sus raíces, su país, se fue a vivir afuera. Creo que también es muy duro al mes ver las fotos de tu ex pareja con Tini Stoessel, encima que es mega exitosa, pobre mina también Camila”, la defendió. ¿Qué dirán ellas?