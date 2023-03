Scaloni: “Los jugadores son una prolongación de la gente en la cancha”

El director técnico de la selección argentina da su primera confrencia de prensa como campeón del mundo, en la previa del amistoso ante Panamá del próximo jueves.

El seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, aseguró este martes que la alegría por la obtención de la Copa del Mundo “ya pasó” y que su nueva meta es que los jugadores “sigan a este nivel” de cara a futuros compromisos.

“La Copa del Mundo para mí ya pasó, aunque estamos en nuestro país y es difícil despegarse de eso, pero ya pasó. Como entrenador tengo una nueva meta, es que los jugadores sigan en este nivel. No es que saliste campeón del mundo y la vida se acabó. No, la vida sigue”, dijo Scaloni en la conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA.

Y puntualizó: “Se puede ganar o perder, pero demostrarle a la gente y a los rivales que somos un equipo muy duro de batir”.

“Con las redes sociales, aparecen los goles, pero eso no ayuda porque te hace volver atrás y tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que apuntar que estos jugadores sigan en este nivel. Yo sé que no se van a relajar”, prosiguió el seleccionador campeón del mundo, en la previa del partido del jueves ante Panamá, en River Plate, que servirá como festejo de los hinchas con todo el plantel.

Foto: Victoria Gesualdi

En un intercambio simpático entre los periodistas, que incluyeron algunas risas y cánticos, Scaloni dijo: “No me levanto todas las mañanas pensado que soy campeón del mundo. Voy a mi pueblo y es normal. No me cambió mucho. Les dije a los jugadores que somos el reflejo de muchas cosas, debemos entender lo que le transmitimos a la gente. Esto sigue siendo fútbol, hay problemas más grandes como para pensar que les arreglamos la vida”.

En su reencuentro con los campeones del mundo, Scaloni, además de recordar algunos momentos de Qatar 2022, aprovechó para delinear las pautas a seguir: “El mensaje fue que empieza un nuevo proceso y. errados o no, tomaremos la mejor decisión posible, los campeones del mundo no corren con ventaja para nada, hay chicos que están creciendo, jugando en buen nivel, depende de lo que pase en la cancha”.

El ex defensor de Newell’s Old Boys y Estudiantes La Plata dijo que siente “una alegría enorme” por la demostración de afecto de la gente en las calles y quiere que los jugadores vivan la misma sensación.

“La gente está contenta y ven a los jugadores o a nosotros, como héroes. Es una alegría que todavía perdura. Me gustaría que los jugadores lo vivan, salgan a la calle, lo vean y reciban esa alegría”, indicó el seleccionador argentino.

Foto: Victoria Gesualdi

En ese sentido, Scaloni también se mostró emocionado por la cantidad de gente que saludó al crack rosarino Lionel Messi anoche en un restaurante del barrio de Palermo, en una gigante demostración de afecto.

“Me parece algo hermoso porque merece ese cariño, como el resto de sus compañeros. No lo vivieron poco después del Mundial y esto los acerca mucho más. Aunque sea el mejor de todos, necesita ver que su gente lo quiere. Le quedará para siempre y es algo muy lindo”, señaló Scaloni.

A propósito de Messi, Scaloni se refirió al futuro del número “10” en el seleccionado: “Él está bien, está para seguir viniendo, y hasta que no diga lo contrario, veré qué hago, sino intentaré convencerlo. Él está feliz en la selección y es muy bueno eso”.

Más allá de la felicidad, el seleccionador rosarino lamentó las ausencias por lesión de Alejandro “Papu” Gómez, integrante del plantel campeón del mundo , y el juvenil Alejandro Garnacho.

Lionel Scaloni, en conferencia de prensa: "ES UNA LÁSTIMA LAS AUSENCIAS DEL PAPU Y DE GARNACHO"



El entrenador de la Scaloneta lamentó las bajas a último momento en la convocatoria para los festejos. pic.twitter.com/6yghCcHJOV — TyC Sports (@TyCSports) March 21, 2023

“Es una lástima las dos ausencias, en especial el “Papu”, pero es entendible que no lo dejen venir. Haremos todo lo posible para que pueda estar un día o dos. Y con Garnacho confiamos en que pueda estar en la siguiente convocatoria. Tenemos muchas esperanzas en él y que pueda vestir la camiseta argentina”, expresó.

Argentina enfrentará a Panamá el próximo jueves en el Monumental y Scaloni afirmó que lo asumen “como todos los partidos” que jugaron en su ciclo, más allá de los festejos y su condición de amistoso.

“La camiseta no permite que no demos el máximo. El festejo está bueno, pero en la cancha tenemos que hacer nuestro trabajo. Lo haremos de la manera más natural posible, sabiendo que somos campeones del mundo, no tenemos derecho a más de eso. No podemos hacer lo que queramos. Creo que entendieron el mensaje y están contentos de que el pueblo esté feliz”, dijo Scaloni.

Por último, el DT de la “Scaloneta” confirmó la presencia de la delegación argentina el lunes 27 en Paraguay, para el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, tras la invitación de Conmebol a través de su presidente, Alejandro Domínguez.

“Iremos a Paraguay porque nos harán un homenaje. Es importante el reconocimiento para Sudamérica. Veremos la cuestión de logística, pero iríamos todos”, concluyó Scaloni.

Sobre no citar a Retegui: “no tiene sentido cortar una trayectoria si no estamos convencidos”

Foto: Victoria Gesualdi

El seleccionador argentino explicó porqué no citó al delantero Mateo Retegui, quien fue convocado por Italia para las Eliminatorias de la Eurocopa 2024, y que el tiempo juzgará su decisión.

“La realidad es que hoy no podemos cortar esa carrera. No le puedo decir: “a lo mejor te citamos”, ¿y si no viene?”, manifestó Scaloni en la conferencia de prensa que realizó en el predio de la AFA.

“Hay que pensar en el chico y en su puesto, porque hay varios que están bien. Después se verá si le pegué o no le pegué”, indicó Scaloni.

“No queremos arruinar algo cuando no estamos convencidos. Cuando uno no cree que es el momento, no tiene sentido cortar una trayectoria. Si juega para Italia, que le vaya bien, no tiene sentido ponerse a pensar si lo convocábamos”, señaló el entrenador.

“Le dije a Mascherano que estaba equivocado”

Foto: Victoria Gesualdi

Scaloni también lamentó la renuncia de Javier Mascherano al frente del Sub-20 luego de la errática participación en el Sudamericano de Colombia, y le dijo que estaba “equivocado” en su decisión.

“Con Mascherano hablé, varias veces, luego del torneo también. Él siente que lo mejor es no seguir, le dije que estaba equivocado, pero es alguien que vivió tantos años en la selección y sabe lo que hace”, señaló.

El seleccionado argentino Sub-20 fue dirigido por el excapitán y número “5” del seleccionado mayor, pero puso a disposición su renuncia luego de que el equipo no haya podido lograr el objetivo de clasificarse para el Mundial de la categoría.

“Intentamos de todas las maneras que continuara, estábamos en línea y entendimos que su trabajo fue muy bueno”, destacó el DT de la “Scaloneta”.

“Pero está su decisión. Es una pérdida importante, lo aprecio un montón y hay que respetarlo”, finalizó Scaloni sobre la salida de Mascherano