Sabrina Rojas y Flor Vigna dieron por primera vez una nota juntas

La exmujer y la actual pareja de Luciano Castro se cruzaron en el evento en el que se sacaron las fotos para el Bailando 2023

El evento organizado para tomar las fotos del Bailando 2023, el cual se celebró el pasado martes en el Hipódromo de Palermo, dejó mucha tela para cortar entre polémicas, disputas, rumores de romance y pasos de comedia. Pero también se dio un momento de paz y armonía familiar entre Sabrina Rojas y Flor Vigna, quienes dieron por primera vez una nota juntas.

La ex mujer y la actual pareja de Luciano Castro se juntaron ante la cámara de Intrusos (América) que cubrió el evento y las dos aprovecharon para tirarse flores. “El primer día que la conocí yo estaba como: ‘Ay, ¿qué pasará?’. Y ella me miró a los ojos y me dijo lo mejor. ¿Viste cuando una persona te lo dice de verdad? Entonces en ese momento pensé: ‘Guau, claro, entiendo todo ahora’. Es una gran garantía de todo”, comenzó diciendo Vigna, quien volverá a competir en la pista conducida por Marcelo Tinelli.

A continuación Rojas, que será parte de El Debate del Bailando, aclaró por qué hay buena sintonía entre ella y Flor. “Es que Luciano y yo somos familia, tenemos algo que nos va a unir toda la vida, que son nuestros hijos. Así que está bueno estar en armonía y disfrutar en familia. A veces se puede más, a veces menos. Somos muchos, todos tienen sus laburos, sus horarios, pero la idea es demostrarle a nuestros hijos que el amor hace bien. Y eso está bueno”, explicó la mamá de Esperanza y Fausto, frutos de su vínculo con el actor.

“Y ahora compartimos otra familia, la del Bailando, sí. Pero pará, lo que decía ella es tremendo. Porque una cosa es decirlo acá, en una nota, y otra cosa es hacerlo. Y ellos nos dieron cátedra a todos. Tendrían que dar una masterclass de esto, se llenan de guita”, elogió Flor en relación al buen vínculo entre Sabrina y Luciano luego de su separación, la cual se produjo en mayo de 2021 y tras poco más de once años de relación.

“Para mí, Lu es como un hermano, pero menor. Porque yo a veces le digo: ‘Lu, esperá, fijate…’”, dijo Sabrina entre risas. Pese a la buena onda con la actual pareja de su ex, Rojas aclaró que no conversa en privado con Vigna de ciertos temas porque “no tenemos cotidianeidad”.

“A mi Lucho siempre me habló muy bien de Sabri. Siempre me dijo: ‘Quiero que sepas que es una parte muy importante de mi para siempre’. Es muy lindo todo. Esto ya te lo he dicho en privado y te lo digo acá también”, dijo Vigna mirándola a los ojos a Rojas y en un tono jocoso. Sobre el cierre de la conversación, Sabrina deseó que el debate tenga éxito. Y a modo de broma, anticipó: “¡Me voy a vengar de todo lo que padecí ahí! Menos de ella, porque es familia. Ella es familia. Aparte baila tan genial que no hay forma de nada con Flor”.

“¿Hay posibilidad de que formes parte del ritmo de a tres con Flor?”, le preguntó el notero a Sabrina. “Con ella no me animo a bailar ni loca. No, chicos, ella es la uno”, elogió Rojas, en sintonía con la buena onda con la que transitaron la entrevista.

Sabrina Rojas y Flor Vigna