Sabrina Rojas rompió el silencio sobre su relación con el Tucu López

La modelo estuvo de invitada en Noche al Dente y aclaró cómo está su situación con el locutor.

Sabrina Rojas confirmó su separación de el Tucu López hace casi dos meses, luego de fuertes rumores de infidelidad por parte del locutor.

Sin embargo, en los últimos días se los vio juntos y comenzaron a correr nuevos rumores, esta vez, de una posible reconciliación.

Esta noche, la modelo estuvo de invitada en Noche al Dente y aclaró su situación actual con el ex de Jimena Barón.

SABRINA ROJAS Y EL TUCU LÓPEZ.

Las palabras de Sabrina Rojas sobre su relación con El Tucu López

“¿Te reconciliaste con El Tucu López?”, le preguntó sin anestesia Fernando Dente a Sabrina Rojas. Y ella respondió: “A veces piensan que me hago la misteriosa. No puedo decir que me reconcilié “. Luego, la ex de Luciano Castro señaló: “Estamos probando ver qué pasa”.

SABRINA ROJAS Y EL TUCU LÓPEZ.

Seguido a esto, Fernando Dente le consultó a Sabrina Rojas si había estado llorando en el último tiempo y ella sin vueltas le confesó que sí. “Estoy pasando una crisis matrimonial”, explicó.

Luego, la modelo indicó sobre el Tucu López: “Es un ser muy hermoso”. Y contó por qué se les dificulta la relación: “Tenemos una vida muy diferente. Eso nos está costando que encaje”. Con respecto a esto, la conductora indicó que ella al ser madre tiene que madrugar y él sólo vive con su perro.

Quién es Damaris, la tercera en dicordia entre Sabrina Rojas y el Tucu López

Damaris Cané tiene 35 años y es de Piscis. Al ser consultada por Virginia Gallardo sobre cuál es su profesión, la mujer que sería la tercera en discordia entre Sabrina Rojas y el Tucu, reveló: “Hago publicidad, soy rrpp en unos boliches de Villa Constitución”.

DAMARIS CANÉ.

La publicista también confirmó que habló con el locutor luego de que todo saliera a la luz y el le habría dicho que cuente la verdad, aunque lo cierto es que se notó que ella quiso desactivar todo el escándalo mediático que se generó en las últimas horas, pero hay pruebas que demuestran que la infidelidad realmente ocurrió.