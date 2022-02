Sabrina Rojas confundió al Tucu López con Gonzalo Heredia cuando intentó reconocerlo con los ojos vendados

La ex de Luciano Castro cometió un gracioso error cuando palpó a su pareja y al actor, y escogió al marido de Brenda Gandini. Mirá el video.

El tacto entre Sabrina Rojas y Tucu López no estaría tan aceitado. El hecho quedó expuesto después de que la exesposa de Luciano Castro se confundiera a su actual novio con Gonzalo Heredia, al tocarlos a ciegas.

El equívoco sucedió en Emparejados, cuando el Tucu desafió a que Rojas se ponga una venda en los ojos y descubra al tacto cuáles eran sus manos. Después de palpar también a Heredia, Luciano Cáceres y Esteban Lamothe, protagonistas de Desnudos.

“Si no te reconozco que no haya quilombo“, se había atajado Sabrina al escuchar la propuesta del Tucu.

Entonces, el conductor de Es por Ahí le aseguró que no habría problemas, pero estalló de risas silenciosas cuando Rojas lo tocó y afirmó: “Acá hay dos manos distintas, me parece. Hay dos manos que no tienen el mismo tamaño”.

Y si bien Sabrina tocó al Tucu dos veces, se quedó con las manos de Gonzalo Heredia, su pareja en la obra de teatro. Eso a pesar de que Sabrina Rojas estaba tan segura de que había optado por Tucu López que hasta había prometido: “¡Nos casamos mi amor!”.

El dolor de Tucu López sepues de haber sufrido por infidelidad

La semana pasada, el ex de Jimena Barón compartió su mala experiencia sentimental antes de enamorarse de Sabrina Rojas.

“Hablando un poco en serio, cuando fui corneteado sentí que se me caía el mundo encima de verdad. Pensé ‘de esto no me recupero más en la vida. Nunca más vuelvo a confiar’. Pero sané y ahora con Sabri estoy feliz de la vida”, reveló.

“Yo me separé por muchas cosas. Eso tuvo que ver, pero fue en función de un montón de cosas más. Está bueno sanar par tener una relación linda. Pero pensé que nunca más iba a confiar en una mujer“, concluyó íntimo el Tucu López.