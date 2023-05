Romina Manguel pidió que levanten La Peña de Morfi y generó polémica

La periodista fue tajante contra el programa de cocina.

Romina Manguel habló en La Once Diez y expresó muy contundente sobre la conducción actual de la Peña de Morfi (Telefe) y dejó una frase muy polémica sobre el programa.

En Socios del Espectáculo (El Trece) pasaron al aire los audios que la conductora había hecho en la radio. Principalmente y sin vueltas, opinó sobre el programa de cocina: “Lo lamento por La Peña de Morfi, hacemos muchos chistes de humor negro con Gerardo o sobre Gerardo, y sobre Rozín. Pero no, le incomodaba mucho todo el escándalo. Gerardo siempre estuvo muy lejos del escándalo”.

Tras el fallecimiento de Rozín, las cosas cambiaron en el programa. Es por eso que, a Manguel le preguntaron qué hubiera pasado si Gerardo hubiera elegido a Jey Mammón para la conducción, a lo que respondió: “Nunca me habló de Jey. Y yo siempre tuve muy buena onda con Jey. Nunca fuimos amigos”.

“No sé quién dijo el otro día y por supuesto, pienso en el laburo de tantos compañeros y compañeras, y nadie quiere que lo levanten… (al programa). Pero si vos me preguntas, por ahí no está tan mal la idea de levantarlo”, agregó, sin filtros.

Por otro lado, sentenció: “No sé si me gusta tampoco Georgina (Barbarossa) en la conducción”.

¿Qué dijo Georgina Barbarossa sobre Romina Manguel?

En principio, Georgina Barbarossa confirmó que seguirá en la conducción de la Peña de Morfi (Telefe), sin que nadie la reemplace como supuestamente estaba previsto.

Además, el notero de Socios del Espectáculo (El Trece) le preguntó qué opinaba sobre las opiniones de Romina Manguel, a lo que respondió: “No tengo la menor idea, no voy a hablar de la Peña. No voy a hacer declaraciones porque ya es mucho despelote”. Y concluyó: “Ya está, ahora no hablo más. Estoy feliz, se nota”.