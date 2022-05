Romina Manguel a Viviana Canosa: “¿Hasta dónde podés llevar tanto odio”

La conductora de “Opinión Pública” reveló qué piensa sobre el personaje que hace la figura de A24 a la hora de conducir su programa, “Viviana con Vos”.

Romina Manguel analizó sin filtro la conducción de Viviana Canosa en Viviana con Vos (A24) y aseguró que el personaje que hace para la cámara no le favorece para nada. “¿Hasta dónde podés llevar tanto odio, tanta bronca, tanta indignación?“, se preguntó.

En diálogo con el programa Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), la conductora de Opinión Pública (El Nueve) dijo: “¿Cuánto más podés llevar esta sobreactuación? Si no le afecta en lo personal, genial, pero ella no es actriz. ¿Hasta dónde podés llevar tanto odio, tanta bronca, tanta indignación? Yo creo que en algún momento se la va a poner solita“.

Qué dijo Romina Manguel sobre Viviana Canosa

A diario, Viviana Canosa destina varios minutos de su programa a realizar una editorial con varios de los temas más importantes del día. En reiteradas oportunidades, la conductora criticó y descalificó tanto a las mujeres en general como a colegas suyas por su aspecto. En referencia a esto, Romina Manguel aseguró: “Si vos ponés 30 minutos una foto de una mina y te la pasás diciendo que es una sucia, que no se lava los dientes, que no se baña de una colega, decime la diferencia de eso con un escrache. Va a tener un costo eso“.

“No la quiero subestimar, boluda no es. Pero se deja usar, digamos, en el mejor sentido del término. Le rinde que la usen de esa manera. Hasta qué punto lo va a poder sostener, no sé. Espero que no siga ese camino y no se tiente más por ese camino. Es rating morbo, cosa que no hacen otros que también juegan a la indignación, pero como son más profesionales lo canalizan de distinta manera“, agregó. “Es muy difícil que si el domingo me subo al escritorio y empiezo a decir pelotudeces graves chequeables, es raro que yo el lunes no aparezca en todos lados”, analizó.

Sobre qué tipo de periodismo le gusta hacer a ella, Manguel expresó: “A mí no es el periodismo que me gusta hacer, no me interesa. Me gusta mucho que los políticos y los funcionarios hablen y me digan algo. Si yo empiezo diciendo ‘sos una pelotuda’, ¿Qué me van a decir? Me van a contestar dos cosas o me van a gritar. Y al otro día medimos una locura”.

La chicana de Romina Manguel a Viviana Canosa

El pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, Viviana Canosa cuestionó a las mujeres que salieron a las calles a marchar para exigir que se respeten sus derechos. “Les pregunto a las chicas: ¿qué es el patriarcado para ustedes, muñecas? ¿Es un padre ausente?; ¿es un hermano que les hizo bullying?; ¿es un pibe que en el secundario no les dio bola, en la universidad no se las garcharon? ¿Qué es para ustedes el famoso patriarcado?”, disparó.

Viviana fue categórica al condenar la movilización y el paro laboral hecho por algunas mujeres que se concentraron al finalizar la tarde frente al Congreso de la Nación: “Porque la verdad les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. Vayan a laburar, nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este Gobierno, por eso hoy es el día internacional de la mujer verdes, nos robaron hasta esto“.

Canosa culminó su polémica editorial con estas fuertes palabras: “Las verdaderas feministas dieron sus vidas para trabajar y ¿ustedes qué hacen? Faltan al laburo y van a la marcha, ¿cuánto les pagan?, ¿cuánto les pagamos? Ustedes usan el 8M para todo lo contrario que significa el 8M, arruinan todo, rompen todo, es el día hoy de la mujer verde“.

Al escuchar esto, Romina Manguel fue filosa y lanzó en Twitter una chicana para su colega. “Acá bañada, depilada, con las viandas de las nenas despachadas yendo a la bu rar”, escribió la periodista haciendo alusión a los dichos de Canosa sobre las feministas.