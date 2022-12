Rodrigo De Paul le dedicó un posteo a Tini Stoessel

El mediocampista de la Selección Argentina le dedicó unas palabras a su novia tras la sufrida clasificación a semifinales.

Rodrigo De Paul está cada día más enamorado de Tini Stoessel, de quien iba a separarse después del Mundial Qatar 2022, según algunos periodistas. Tras la agónica victoria frente a Países Bajos, la sorprendió con un romántico posteo en el que le expresó todos sus sentimientos y le agradeció por ser incondicional con él.

“Esta foto es después de Arabia… Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada. Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí”, escribió emocionado.

El futbolista reconoció que le hizo una gran promesa a la cantante, que no pudo estar en el encuentro de este viernes porque viajó a Barcelona a grabar un videoclip. “Cuando arrancó esta locura te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra. En poco te abrazo, esperame un poquito más… Gracias. Te amo”, cerró.

En las redes piden que Tini Stoessel vuelva a Qatar para lo que queda del Mundial: “Amuletini”

La intérprete estuvo ausente en el debut de la Selección pero dijo presente ante México, donde la Argentina salió victoriosa. Lo mismo pasó ante Polonia, pero luego debió trasladarse a España por trabajo y este viernes no pudo alentar en el agónico partido ante Países Bajos.

Tini Stoessel estuvo en Qatar pero luego se trasladó a Barcelona por trabajo. (Foto: instagram/franstoessel)

Tras el mal trago y nerviosismo por el alargue y los penales, los hinchas argentinos le escribieron por Twitter e Instagram para que por favor regrese a Qatar para la seminifinal, que se disputará este martes a las 16 frente a Croacia. Aunque su círculo íntimo deslizó que está difícil que vuelva a pisar Doha, la joven analiza acomodar su agenda de la mejor forma para no fallarle a Rodrigo De Paul y a los fans de La Scaloneta, que la apodaron “Amuletini”.