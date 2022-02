Ricardo Lorenzetti: “La Corte Suprema de Justicia no va a ceder a ninguna presión”

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se refirió a la movilización al Palacio de Tribunales que tuvo lugar la semana pasada, y dijo al respecto que los integrantes del tribunal no cederán ante presiones.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se refirió a la movilización al Palacio de Tribunales que tuvo lugar la semana pasada, y dijo al respecto que los integrantes del tribunal no cederán ante presiones.

“Quiero dejar en claro que la Corte no va a ceder a ninguna presión como nunca hemos cedido”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

“No se puede aceptar es que una persona que tiene una causa judicial o un procesamiento o que ha cometido un delito y es investigada, pida que el juez que lo investiga renuncie; eso es una base en el estado de derecho y el juez tiene que tener la estabilidad necesaria”, dijo el juez.

En la misma línea, señaló que “la Corte debe ser independiente y resistir cualquier tipo de presión, venga de donde venga”. Y reiteró: “La garantía que tenemos que dar a la población es que la Corte es independiente y aplica la Constitución, la ley, con serenidad y con templanza; no reaccionamos frente a cualquier coyuntura”.

Consultado sobre las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en Honduras, quien dijo que “de la misma manera que se financiaban los golpes militares, se comienzan a financiar los golpes judiciales en América Latina”, Lorenzetti respondió: “Yo tengo una relación estrecha académica con la Corte brasileña. Y en el caso de Lula, el juez que resolvió tanto la acusación inicial por el Lava Jato y luego una nulidad presentada por los abogados y en ningún momento hablaron de lawfare; ni Lula ni el juez”, explicó.

Y ahondó: “Y eso es lo que hacemos nosotros, nosotros que tenemos que trabajar en base al derecho; si hay pruebas o no hay pruebas, si hay defensas o no hay defensas, lo demás son opiniones”.

“Yo respeto la opinión, pero para mí el lawfare no existe. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Nosotros en la Corte hemos tenido siempre la misma conducta. Yo he dictado fallos con una línea de principios que sigo sosteniendo ahora, no voy a cambiar mi opinión por una coyuntura política. Las mismas decisiones que tomamos ahora las hemos adoptado con los 4 presidentes que hemos tenido”, continuó.