Rechazaron el pedido de detención de Sebastián Villa por la denuncia de abuso sexual con acceso carnal en su contra

Se conoció la decisión del Juez de Garantías N°2 de Lomas de Zamora, Javier Mafucci Moore, tras el pedido de arresto que había realizado la fiscal Vanesa González para el futbolista

El juez Javier Mafucci Moore, titular del juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora, firmó hace minutos la resolución en la cual rechazó detener al futbolista de Boca Sebastián Villa en la causa donde se lo investiga por abuso sexual con acceso carnal.

El dictamen del magistrado llegó luego del pedido de detención que había hecho la fiscal Vanesa González, de la UFI N°3 de Esteban Echeverría, el martes 7 de junio pasado.

En el escrito de la fiscal González, donde se le solicitaba al juez Mafucci Moore que pida la detención de Villa, González aseguraba que el delito estaba “probado” y que existían posibles riesgos procesales. “Esos elementos de juicio no reúnen por el momento y al día de la fecha (por las falencias ya explicadas en cuanto a la prueba externa a los datos y apreciados, la necesidad imperiosa de aclarar varios extremos y alcances de lo colectado, y la duda que genera algunos de ellos por su falta de corroboración) la entidad que reclama el art. 151 del CPP como para ordenar la detención de una persona”, detalla el escrito que negó la detención del futbolista de Boca Juniors.

En ese sentido, el documento continúa: “Aquí hay obviamente un grado de posibilidad de que el hecho hubiera ocurrido, sin embargo los indicios que obran al respecto no asumen el grao de intensidad, univocidad, coherencia y eficacia que reclama una orden de detención”.

A su vez, el escrito completa: “En pocas palabras hay una fuerte sospecha tanto acerca de la ocurrencia del hecho denunciado, como de la participación del encausado en él. Ahora, aun siendo así, se advierte -yendo al material que se ha traído a cuento para sustentar el pedido- la presencia de numerosas inconsistencias y faltantes tanto en la colecta probatoria, como en la argumentación, fundamentación y motivación de la solicitud realizada, lo cual cierra por la negativa la suerte de ese reclamo. Sebastián Villa, fubtolista colombiano de Boca Juniors

Luego de esta decisión del magistrado de negar la detención del delantero de Boca, la causa seguirá su curso pero con el futbolista colombiano en libertad. Se espera, ahora, que en las próximas días Villa sea llamado a indagatoria.

Infobae había accedido al documento donde se solicitaba la detención, días atrás. Ahí, se detalla:“Por lo que a juicio de esta Fiscal se encuentra probado la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal… y motivos bastantes para sospechar que Sebastián Villa Cano ha participado en su comisión, y… solicito se dicte la correspondiente ORDEN DE DETENCION”.

Lo cierto es que, luego de la pericia psiquiátrica al futbolista colombiano, que determinó que Villa tiene “una personalidad normal” y “no presenta patología psiquiátrica o trastornos mentales”; fue inminente aquel pedido de las fiscales de la UFI N°3 de Esteban Echeverría que investigan al colombiano para que comparezca en la causa.

Tal como adelantó Infobae por aquel entonces, la fiscal Vanesa González firmó un documento de 59 páginas donde dejó expresadas las pruebas que, según su consideración, son claves para que el futbolista quede preso.

En el escrito, al que accedió este medio, la funcionaria explicó que las pruebas más contundentes con las que cuentan son el testimonio de la víctima y los chats entre el delantero de Boca y la denunciante, que se produjeron el día siguiente al hecho denunciado, ocurrido en 2021.

“Entiendo que no debe considerarse especialmente la circunstancia de que Sebastian Villa Cano resulte ser un destacado atleta del fútbol argentino, sino por el contrario debemos atenernos al principio constitucional de igualdad ante la ley. Mas aún, el mismo en su condición de persona pública debería resultar un ejemplo de conducta, un ejemplo para una sociedad en la que buscamos un cambio”, reza la fiscal en el pedido de detención.

Al comienzo del escrito, la fiscal enumeró todas las pruebas que constan en el expediente. La primera en ser detallada fue el testimonio de la víctima. Que, a criterio de la funcionaria, resulta la evidencia más relevante. En esa declaración, la mujer contó que el 26 de junio del 2021 fue abusada sexualmente por el colombiano en una de las casas del country Venado II de Canning.

Además, la víctima dio detalles escalofriantes de ese momento: “Él cuando me saca el short, me tira en la cama. Me agarra a la fuerza y me penetra vía vaginal, ya me tiene a su poder. Me tira boca arriba y se pone la rodilla arriba de mi pierna, fue muy doloroso. Le dije que me deje, que no estaba bien lo que estaba haciendo, y me penetra. Fue lo más asqueroso que pude sentir, porque yo trataba de cerrar mis piernas, pero él me tenía ya del cuello y me asfixiaba. Me agarraba la nariz y la boca, yo no lo podía sacar de encima”.



Por Martín Candalaft-Infobae