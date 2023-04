Qué es de la vida Sofía Aldrey tras la escandalosa separación con Fede Bal

En plan de amigas, Sofía Aldrey vive una vida de soltera y rodeada de amigas, luego de haber enfrentado la polémica separación con Fede Bal.

Ados meses de que haya estallado la infidelidad en serie con la que el actor Fede Bal mantuvo engañada a su novia Sofía Aldrey durante varios años, hoy se sabe qué ha pasado con la vida de de la ex del hijo de Carmen Barbieri.

En las últimas horas, Sofía Aldrey compartió varias fotos en sus posteos de Instagram, entre el Feed y las historias, en las que se encuentra muy feliz, en paz con ella y sobre todo, en compañía de su amigas y familia.

QUÉ ES DE LA VIDA SOFÍA ALDREY A DOS MESES DE LA ESCANDALOSA SEPARACIÓN CON FEDE BAL: “LA ALEGRÍA NO CONOCE FIN”.

“La alegría no conoce fin”, comentó la expareja de Fede Bal desde las playas de Praia da Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, Brasil. Con una bikini colaless roja, lentes de sol, pareo animal print y gorra, Sofía se dejó ver entregada a sí misma a la amistad.

Sofía afirmó en uno de sus posteos: “Hoy cumple años mi hermana del alma. Elena Pettia. ¡Te amo!”. A la vez, Aldrey subió algunos videos y fotos de lo que fue el festejo. Luego de esto, la maquilladora profesional agregó algunas fotos de sus caminatas por Río de Janeiro en compañía de todas su amigas.

Qué pasó entre Sofía Aldrey y Fede Bal

En medio del arduo trabajo que tenía Fede Bal con su éxito de teatro en Carlos Paz, Córdoba, estalló a principios de febrero de este año, un listado de famosas con las que el actor le habría sido infiel a Sofía.

SOFÍA ALDREY Y FEDE BAL.

Según se supo, fue debido a la App del lavarropas, que Sofía Aldrey se dio cuenta de que algo andaba mal y comprobó la infidelidad al revisar los chats que el actor tenía con varias famosas, lo cual, terminó en una escandalosa separación y un ida y vuelta de demandas, entre las que se destacó el nombre de Estefanía Berardi, quien resultó involucrada como una de las amantes de Fede Bal.