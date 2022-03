Putin: “Las sanciones a Rusia son como una declaración de guerra”

El presidente de Rusia avisa además de que los países que impongan zonas de exclusión aérea sobre Ucrania serán considerados por Moscú como “participantes en un conflicto armado“. Mirá el video.

Tras defender su decisión de invadir Ucrania como “absolutamente correcta”, ha añadido que no tiene previsto decretar la ley marcial en el país. “La ley marcial se puede declarar en caso de agresión desde el exterior. Espero que eso no ocurra, a pesar de las declaraciones irresponsables de algunos funcionarios. Oímos hablar de la necesidad de cerrar el espacio aéreo sobre el territorio de Ucrania. No se puede hacer. Es imposible hacerlo en la propia Ucrania, es posible hacerlo desde un estado vecino. Pero cualquier movimiento en esta dirección será considerado por nosotros como una participación en el conflicto armado“.

Antes, el presidente de Ucrania Volodímir Zelensky ha reiterado estar haciendo todo lo posible para que los corredores humanitarios tengan efecto y ha dicho que “todos los que necesitan ayuda deben tener la oportunidad de salir“, después de que su país haya denunciado la violación del alto el fuego por parte de Rusia que ha obligado a posponer la evacuación de Mariúpol, una ciudad de 450.000 habitantes.

“Estamos haciendo todo -por nuestra parte- para que el acuerdo funcione. Esta es una de las principales tareas de hoy. Vamos a ver si podemos avanzar en el proceso de negociación”, ha dicho Zelensky.

Polonia, país de acogida

De visita en Polonia, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha elogiado la acogida de refugiados en el país vecino de Ucrania y ha prometido más ayuda humanitaria y el refuerzo de la seguridad en el este de Europa.

“Para ayudar a cubrir las necesidades de los ucranianos en Polonia y otros países, la administración Biden acaba de solicitar al Congreso 2.750 millones de dolares en ayuda humanitaria. Fondos destinados a satisfacer las necesidades de las personas y comunidades vulnerables dentro de Ucrania, así como para apoyar los servicios para los refugiados, incluso aquí en Polonia”, anunció Blinken tras sus conversaciones con el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Zbigniew Rau, en Rzeszow. Y subrayó que Polonia “está haciendo un trabajo vital en respuesta a esta crisis”.