Patricia Bullrich: “Las ideas de Milei son las mismas que está llevando adelante Juntos por el Cambio”

La presidenta del PRO elogió al diputado nacional, habló sobre el debate actual en relación a los planes sociales y opinó sobre la pelea entre Alberto y Cristina. Qué dijo de la posible candidatura de Mauricio Macri.

Patricia Bullrich opinó sobre diversas cuestiones de la escena política actual y entre sus dichos mencionó a Javier Milei, haciendo alusión a sus ideas y señalando que hay coincidencias de pensamientos con Juntos por el Cambio.

“Hay que dejar de hablar de nombres y empezar a hablar de ideas. Las ideas de Milei son las mismas que está llevando adelante Juntos por el Cambio”, declaró Patricia Bullrich este domingo 18 de abril en diálogo con Luis Majul en La Cornisa por LN+.

Las declaraciones coinciden con las polémicas expresiones del diputado de La Libertad Avanza Javier Milei, que calificó a las universidades públicas como “centros de adoctrinamiento” y mencionó que, en caso de llegar a la presidencia, prescindiría del Ministerio de Educación nacional porque “las escuelas dependen de las provincias”

Al cruce salió Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, quien le respondió: “Estoy en desacuerdo con este planteo que renuncia a obligaciones mínimas e indelegables del Estado. Podemos coincidir en la necesidad de reformar el Ministerio y hacerlo más eficiente, pero nunca en desmantelarlo o renunciar a la educación como motor de desarrollo de un país”.

“Por eso, mucho cuidado con dejarse llevar por opiniones livianas, hechas desde la comodidad de la falta de responsabilidades concretas. Un país que no mira estratégicamente a la educación como herramienta de progreso no tiene destino”, agregó.

Bullrich pidió “desarmar los planes sociales”

Por otra parte, la ex ministra de Seguridad se pronunció sobre la situación político-económica actual del país y explicó que “los cambios que hay que realizar (para mejorar) son muy típicos, con la diferencia de que acá hay que hacer un cambio radical tanto a nivel nacional como provincial”.

“No se puede vivir en un Estado sostenido por la mitad de la población. No se puede emitir moneda porque eso genera inflación. No se puede endeudar el país más de lo razonable para que se sostenga”, continuó.

Con respecto al debate en torno a los planes sociales, y la falta de empleo genuino, Bullrich señaló que “no es difícil desarmar esto” y añadió que “esto hay que desarmarlo, no tenemos alternativa”. Además, sugirió que debería medirse la productividad de los planes otorgados.

Críticas al Gobierno

Patricia Bullrich también brindó su visión sobre la situación actual del Gobierno, puntualmente la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y remarcó que los dichos de la vicepresidenta en la EuroLat fueron “una vergüenza”. Asimismo, señaló que diputados europeos le comentaron sentirse usados en dicha situación.

Con respecto al último ataque de la ex presidenta vía Twitter en relación al control del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema, la presidenta del PRO dijo que “no se dan cuenta de que ya no corren a nadie”.

“Desde hace mucho tiempo en Argentina se les ha perdido el miedo. La gente siempre te decía que al kirchnerismo no lo sacaban más del poder. Ahora eso se perdió y hay una expectativa de cambio”, concluyó.

Por último, en relación al futuro y una posible candidatura del ex presidente Macri, la dirigente de Juntos por el Cambio mencionó que “si quiere ser candidato que lo sea” y argumentó que, por su parte, se encuentra focalizada en un plan de Gobierno.