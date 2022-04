Patricia Bullrich aseguró que Macri no será candidato en 2023

En medio de su gira por EEUU Patricia Bullrich descartó la posibilidad de que el ex Presidente compita en 2023. “No se va a presentar”, aseguró.

Bullrich armó un itinerario que le permita sostener su candidatura presidencial. Se reunió con funcionarios, empresarios, inversores con Juan José Campanella y con un premio nobel de economía. A pesar de ello las fotos que subió a sus redes sociales estuvieron lejos de parecer profesionales y el sonido de los videos que posteó fue tan malo que por momentos resultó difícil entenderlos.

Si bien coincidió con Macri en EEUU, mientras el ex Presidente tomaba una cerveza con Donald Trump en Florida, Patricia estuvo en Washington.

“Macri no se va a presentar. No es una pregunta que quiera responder porque cualquiera de las respuestas es incómoda. Si digo que sí, no soy candidata y, si digo que no, me peleo con Macri. Estoy convencida de que no va a ser”, dijo Bullrich en una entrevista con Clarín.

La relación entre ambos se deterioró durante el primer año de pandemia. Fue Macri quien la ungió jefa del PRO antes de dejar la presidencia.

Desde allí, aunque sin mucha estructura propia, Bullrich logró colocarse como una de las referentes opositoras y, sobre todo, del sector más duro del PRO.

La ex ministra nunca ocultó su intención de ser candidata en la Ciudad, pero terminó deponiendo su postulación para alegría de Horacio Rodríguez Larreta que quería a María Eugenia Vidal como cabeza de lista de diputados.

En teoría Macri era el principal apoyo a la candidatura de Bullrich, pero días antes del cierre de listas el ex Presidente partió rumbo a Europa y la dejó librada a su suerte. Patricia busca ser la abanderada de los halcones de Juntos por el Cambio, algo que no será posible si su ex jefe decide competir.