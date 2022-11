Patricia Bullrich al jefe de Gabinete de Rodríguez Larreta: “La próxima te rompo la cara, conmigo no se jode”

Los funcionarios se vieron las caras durante la presentación del segundo libro de Mauricio Macri. La exministra de Seguridad encaró a Felipe Miguel y todo quedó registrado.

La interna dentro del PRO crece día a día y cada discusión aumenta la tensión. En un video que se conoció en las últimas horas, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich cruzó al actual jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, y le dijo: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara”.

Todo ocurrió el lunes 24 de octubre en el predio de La Rural durante la presentación del segundo libro del exmandatario Mauricio Macri. Allí, la presidenta del PRO miró a Miguel y sin vueltas lo increpó: “Te lo aviso así directamente, conmigo no se jode”.

El jefe de Gabinete porteño la miró unos segundos muy sorprendido y sin decir nada intentó abrazarla, pero enseguida se separaron y la escena concluyó allí. “Fue bastante chocante, fue un disparate, la violencia nunca es aceptable y además si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso”, dijo en una entrevista en Radio Mitre.

En el mismo sentido agregó: “Es muy chocante porque se trata de alguien del mismo espacio y presidenta del partido al que uno pertenece. No sé por qué me dijo eso. Ustedes me conocen y saben que yo nunca agredo a nadie; pueden existir diferentes opiniones, pero no se traducen en términos de agresiones personales; cruzó un límite y la violencia es inaceptable”.

Internas en el PRO

Luego del choque entre Bullrich y Miguel, Jorge Macri, integrante del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, se fotografió con la exministra y el gesto no cayó bien en la sede del gobierno porteño.

Macri busca ser el único candidato a jefe de Gobierno del PRO el año que viene. Sin embargo, el actual mandatario porteño tiene decidido no apoyar abiertamente un candidato hasta el año que viene, pero apuntala con gestos la potencial candidatura de Soledad Acuña y la del ministro de Salud local, Fernán Quirós, de importante exposición pública durante la pandemia de coronavirus. Ninguno de los dos, sin embargo, confirmó públicamente que competirá.

Larreta y su ministra de Educación visitaron este jueves la primaria N°21, una escuela de jornada completa que se inauguró este año y que en 2023 se convertirá en escuela bilingüe. “Algunos pretenden desfinanciar la educación y convertirla en variable de ajuste. Frente a tanta desidia y desinterés nosotros siempre vamos a redoblar la apuesta por una mejor educación”, dijo el jefe de Gobierno.

Aunque Acuña y Quirós son los nombres que suenan más fuerte en el entorno del mandatario porteño, Rodríguez Larreta también hace equilibrio para mantener una buena relación con el senador de Evolución Martín Lousteau, que ya anunció su propia candidatura en representación de la UCR para competir con el PRO en una PASO el año que viene.

La cercanía entre el mandatario local y el senador radical genera recelos en el sector del PRO que comanda Patricia Bullrich y también es vista con desconfianza por el expresidente Mauricio Macri. De hecho, la foto entre la presidenta del PRO y su primo Jorge Macri fue parte de un acuerdo con el exmandatario de Cambiemos.