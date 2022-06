Nicolás Dujovne: “Siempre estuve convencido de las políticas que llevamos adelante”

El exministro de Economía del gobierno de Cambiemos vuelve a la escena política, apuntando contra la reestructuración de la deuda privada como el principal error del Gobierno del Frente de Todos, y afirma que la sociedad hoy está preparada para hacer el esfuerzo que implican las reformas estructurales necesarias para sanear la economía.

​Escuché recientemente una declaración tuya que era reestructurar una deuda que no había que reestructurar, que habría que hacerlo de otra manera, ¿cómo había que haberlo hecho?

Yo me refería a la deuda con el sector privado en dólares. Cuando asume el gobierno de Alberto Fernández reestructuraron nuestra deuda y los resultados de esa reestructuración han sido muy malos. Hoy Argentina está fuera de los mercados, con un riesgo país de 2000 puntos. Entonces, evidentemente hay un castigo a la Argentina por esa reestructuración, porque los mercados perciben que primó muchísimo una falta de voluntad de pago, por encima de la capacidad de pago. Una reestructuración que fue anunciada en la campaña, que fue una de las causales de la debacle de ese lunes negro post PASO, porque al día siguiente de las PASO los activos argentinos cayeron 50%, 60% de precio. Y no estaban equivocados porque después siguieron cayendo, previendo la mala administración económica que sobrevendría luego. Dentro de eso, esa reestructuración de la deuda en dólares, donde Argentina se tomó cuatro años sin amortizaciones y prácticamente sin intereses, y donde los vencimientos empiezan a caer ahora todos en 24, 25, 26, 27, pero donde no se preparó fiscalmente para enfrentar esos vencimientos. Es decir, Argentina hizo una reestructuración donde le pidió una espera, una vacación de capital intereses a los bonistas muy grande, sin recibir remuneración alguna por muchos años. Y cuando empiecen a caer los vencimientos, el gobierno va a entregar en el año 2023 a la administración que lo suceda, sea del color que sea, con un déficit fiscal muy grande. Entonces, evidentemente hubo un error de planificación que es el que se refleja en este riesgo país muy grande, que hace que la Argentina hoy sólo pueda financiarse o con emisión monetaria, o con el mercado de capitales local que es muy pequeño. Entonces vemos un gran error en subestimar el financiamiento externo como una fuente necesaria para un país que todavía tiene un mercado de capitales muy chiquito.

Y respecto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, en 2022 hubiera sido necesario abonar casi 20 mil millones, 19 mil millones de dólares, en 2023 otros 20 mil millones de dólares. ¿Vos crees que era pagable, que había que también haber pospuesto esos vencimientos?

Es evidente que, primero nosotros para esta fecha estaríamos, si hubiéramos continuado en la gestión, con un fuerte superávit primario, en otra posición fiscal, el riesgo país el día anterior a las PASO orillaba los 700 puntos básicos, simplemente porque existía una probabilidad relevante de que el kirchnerismo pudiera ganar las elecciones, si no, hubiera estado ya en 300 o 400 puntos como estaba en 2017. Con lo cual, una buena parte ya del programa con el Fondo hubiera podido pagarse con colocaciones al sector privado. Pero también es claro que nosotros íbamos a reemplazar nuestro stand by por un acuerdo de facilidades ampliadas cuando venciera nuestro acuerdo, entonces es evidente que íbamos a tener nuevos desembolsos con vencimientos más largos, es la dinámica usual que sigue cualquier país que tiene un programa con el Fondo.

Vos decís que en el caso de la deuda con el Fondo se hubiese cambiado de un programa al otro y los vencimientos se hubiesen reprogramado de cualquier forma.

Así es, no los vencimientos si no que hubiéramos tenido nuevos desembolsos, porque el Fondo no reprograma los vencimientos, sino que con un programa nuevo otorga desembolsos que van calzados con los vencimientos.

Por Jorge Fontevecchia – Perfil