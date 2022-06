Miguel Del Sel habló de sus diferencias políticas con Dady Brieva

Ambos actores fueron para parte del éxito de “Midachi” y la ideología los hizo estar en veredas opuestas. El santefesino se confesó con Dante Gebel. Mirá el video.

En esta edición, Dante Gebel recibe en el Arena de los Estados Unidos a un hombre muy querido por el público argentino. Miguel Del Sel, reconocido humorista, actor, político y también, en este último tiempo, incursionó en la producción agropecuaria. En su historial, acumula un total de 53 shows en el Gran Rex, superando a David Copperfield y Sandro. Junto con Dady Brieva y el “Chino” Volpato crearon Midachi, un trío recordado y que se llevó risas de toda una generación. Sin embargo, la política supo enfrentar a dos de los miembros del grupo cómico que llegó a reunir más de cinco millones de espéctadores.

Sobre este último punto, le consulto el conductor de La Divina Noche de Dante, aludiendo a las polémicas declaraciones que supo tener su compañero que es a fin al kirchnerismo. “No lo suelo llamar cuando lo escucho en la tele, pero si le digo ‘cuidate’. Pienso en él, en la repercusión que puede tener en la calle y en la Chipi, su esposa, y sus hijos”, revel Del Sel.

“Después tenés que aguantartela y no me gusta que la gente sufra. Yo soy partidario de que la vida tiene que ser muy tranquila, estoy del lado de los buenos”, agregó. Además, habló sin filtro sobre lo que piensa de las veces que habló de política Dady. “Son declaraciones bastante tontas, él es así y no puedo ir en contra de eso cuando también hay que respetar lo que piensa el otro”, dice quien también fue embajador argentino en Panamá.

Sin embargo, aunque la diferencias ideólogicas son de público conocimiento, el actor destaca que quiere mucho a su compañero con quien compartió el éxito de Midachi. “Es un tipazo. Lo que me ha echo reír Dady es increíble y no se puede ser tan fan de este tipo”, termina el tema.