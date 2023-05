Massa anunciará el 10 de junio si va por la presidencia

Sergio Massa anunciará el 10 de junio si será precandidato a la presidencia, según dio a entender este viernes en un encuentro que mantuvo con su tropa bonaerense en la localidad de San Fernando. No solo eso: decidirá entonces si sigue formando parte del Frente de Todos.

Ese día, el Frente Renovador celebrará su congreso nacional partidario. En ese ámbito, señaló Massa, la agrupación que fundó cuando rompió con el kirchnerismo tomará las decisiones que determinarán su participación en la oferta electoral del FdT y en la coalición misma.

“Es clave -señaló- que el 10 de junio fijemos una posición política definitiva de cara al año electoral, respecto del respaldo de candidaturas, de si participamos o no en el Frente de Todos, cómo participamos, cómo se diseña el frente y cómo es la nueva realidad del Frente de Todos en términos de representación política electoral”.

Hasta entonces, el hincha de Tigre pidió a la dirigencia de su partido mantenerse al margen de la discusión sobre las candidaturas y concentrarse en la definición de una estrategia “competitiva” para la coalición peronista que deje a un lado “la especulación”, “las vanidades” y “las peleas chiquitas”.

Para eso, convocó al Partido Justicialista, “el hermano mayor” del Frente de Todos, a armar una mesa que permita diseñar esa estrategia electoral. “Sin orden político no hay orden económico”, reiteró el ministro, que ratificó su oposición a la realización de internas en las PASO y advirtió: “Antes de buscar el contrato para los próximos cuatro años, tenemos que terminar este contrato que se vio lastimado por la pandemia, pero también por errores propios”.

Massa pidió tomar una posición política sobre “cómo se diseña el frente y cuál es la nueva realidad del FdT en términos de representación política electoral”.

“Con el resto del Frente de Todos tenemos una primera responsabilidad, que es definir una estrategia competitiva que nos permita no solamente que alguno se saque la vanidad personal o el deseo de competir (¿teléfono para Daniel Scioli?), sino que le dé al Gobierno sustentabilidad de cara al último tramo de gobierno y competitividad de cara a los desafíos que enfrentaremos en los próximos años”, agregó.

#10J

“Mi responsalibilid sigue siendo ser ministro de Econonmia”, le dijo Massa a la dirigencia que lo escuchaba en el complejo para eventos Bahía Punta Chica, ubicado sobre la costanera del Río Luján, pero le puso fecha a las definiciones sobre el rol que jugará en el proceso electoral.

“Es clave que el 10 de junio fijemos una posición política definitiva de cara al año electoral”, dijo el ministro, pero no se quedó ahí: advirtió que ese congreso determinará la continuidad o la salida del espacio en el Frente de Todos, en una amenaza velada a sus socios: si no nos gusta lo que defina la coalición, no podemos asegurar nuestra permanencia.

Por eso cobra relevancia lo que pueda surgir del proceso previo a esas definiciones. “Con el resto del Frente debemos definir una estrategia competitiva”, indicó y abundó: “Es clave generar condiciones de orden político en esta etapa”, porque “sin orden político no hay orden económico; lo tienen que entender nuestros compañeros y los empresarios”.

Massa insitió en la necesidad de que los socios del FdT trabajen sin mezquindades para definir esa estrategia y recordó que en 2019 “se pudo armar el Frente de Todos porque hubo generosidad: Cristina era la que más medía, pero decidió romper el techo para construir una cosa más grande y ganadora. Esa tiene que ser también la generosidad para construir en 2023”.

En ese sentido, se golpeó el pecho: en aquella oportunidad, “nosotros cedimos, pedimos PASO, no nos la dieron y, sin embargo, acá estamos, poniendo el cuerpo”.

“El 10 de junio hagamos nuestro congreso y tomemos las decisiones que tengamos que tomar“, reiteró y arengó a su tropa: “No hay estrategia electoral posible si no tenemos competitividad. A trabajar para el congreso del 10 de junio. Primero está la Patria, después el movimiento y, por último, los hombres. Demos el ejemplo y pongamos nosotros nuestros nombres fuera de la competencia electoral para convocar con esa generosidad”.