Massa afirmó que no le teme a las PASO

El ministro de Economía cerró el plenario de los 10 años de su sector en Tortuguitas. “No necesito un cargo para hacer política”, desafió.

Convertido en “la última línea de defensa” del oficialismo para enfrentar la crisis económica, aún en medio del desmadre inflacionario, y también sosteniendo una dura pulseada con los técnicos del FMI, el ministro de Economía Sergio Massa cerró esta tarde el congreso del Frente Renovador en Tortuguitas donde reclamó que el Frente de Todos “tenga un candidato para enfrentar los desafíos que se vienen “, pero adelantó que si hay PASO su espacio “va a estar poniendo lo mejor“.

“Creo que lo mejor para la Argentina y el Frente de Todos es la unidad, pero si se decide que haya PASO anótennos en las PASO. Ahí vamos a estar”, subrayó Massa.

Al cerrar el Congreso del Frente Renovador, el funcionario nacional apuntó: “Nosotros no extorsionamos, no presionamos, nosotros damos nuestra opinión como dirigentes políticos. Que nadie se haga la víctima, somos todos grandes. Que nadie se esconda detrás de la victimización. Nuestra opinión es que en unidad construimos una vuelta de página para ponerle punto final a la argentina del ajuste y el endeudamiento”.

El congreso del Frente Renovador en Tortuguitas. FOTO: Télam

“Hicimos política conmigo en el llano, no necesitamos un cargo para participar o discutir ideas. No necesito un cargo para hacer política, hago política porque creo, por el país que sueño”, enfatizó Massa.

Además, destacó que el Frente Renovador tuvo “buenas y malas” a lo largo de los 10 años desde su fundación, pero lograron mantener la “entidad” y “unidad”.

“Hace cuatro años dejamos de lado las diferencias”, subrayó el ministro de Economía y recordó que en 2019 fueron convocados por Cristina Kirchner, a quien definió como “la dirigente que más votos tenía”.

En ese marco, Massa precisó que al gestarse el Frente de Todos entendieron que “era un tiempo de humildad y de unidad”, ya que el Frente Renovador es “una fuerza que cree en el diálogo” y busca “consensos con los que no piensan igual”.

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda precisó que “la deuda es un problema adicional para Argentina”, que “condenó el futuro de la Argentina”, pero advirtió: “No soy de los que se quejan y se quedan llorando en los problemas, soy de los que buscan soluciones”.

Al recordar la corrida cambiaria y la crisis política que se generó con la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, Massa subrayó: “Decían que venía el helicóptero y no nos escondimos, le pusimos el cuerpo”.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa. FOTO: NA

El ministro considera que esa elección interna sembrará de espinas el camino económico hasta diciembre, peor si la cosecha electoral del Frente de Todos es magra, y por eso algunos allegados, como la titular de Diputados Cecilia Moreau, llegaron a señalar como posible su renuncia, porque “está harto”.

En el Frente Renovador ya se habían escuchado en las últimas semanas voces hablando de “irse” de la coalición oficialista, todo en un marco de presiones en plena interna que a dos semanas de la presentación de listas sigue muy lejos de resolverse. Y Massa sufre ese desgaste de manera directa en su gestión, cada vez que llegan peores índices de inflación, situación que el ministro adjudica en buena parte a la inestabilidad del propio oficialismo.

Lo cierto es que el Frente Renovador de Massa se convirtió en una de las principales patas de apoyo del regreso del kirchnerismo al poder

La cita de este sábado del FR tuvo lugar en el estadio Arenas (ex Direct TV), ubicado en la localidad bonaerense de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.

El congreso del Frente Renovador en Tortuguitas. FOTO: Télam

Massa, en contra de las PASO en el Frente de Todos

Cabe destacar que, mientras en el interior del oficialismo se debate respecto al mecanismo electoral para definir candidaturas, el ministro de Economía ya repitió en numerosas ocasiones su rechazo a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) cómo método.

“Esto de querer exponer en una primaria si el Gobierno tiene diferencias o no las tiene, la verdad que me parece un gravísimo error”, recalcó Massa luego de que el presidente Alberto Fernández señalara las primarias como el mecanismo “más democrático” para la designación.

Para el tigrense, la necesidad del espacio se centra en acordar un candidato de consenso para “ser más competitivos”. Por su parte, los gobernadores del Partido Justicialista (PJ) respaldaron el pedido hace unos días y se plegaron a exigir una fórmula única a través de un comunicado en conjunto.

Cómo fue el Congreso del Frente Renovador

Los dirigentes nacionales contaron con 4 minutos para desarrollar su exposición durante la instancia de debate que tuvo como horario de ingreso a las 13 horas. Además, se llevó a cabo la celebración de los 10 años de la fundación del Frente Renovador, la cual comenzó a las 14:30 horas y aglutinó a “más de 12 mil congresales”.

Hablaron las titulares de Aysa, Malena Galmarini; y de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren; y los presidentes de Trenes Argentinos, Martín Marinucci; y del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, entre otros dirigentes.

Cecilia Moreau dura contra el FdT en la previa al Congreso

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, enfatizó que el evento partidario tendrá una dinámica de debate político, donde no habrá definiciones respecto a candidaturas sino aproximaciones hacia una estrategia que permita “ordenar” el Frente de Todos.

“No vamos a cometer el error que estamos cuestionando de definir candidato antes que estrategia política”, declaró en conversaciones radiales.

“Lo primero que tenemos que hacer es ordenar la coalición y eso acompaña al orden económico. No hay orden económico si el gobierno no se ordena políticamente“, remarcó, al tiempo que aclaró que no se discutirá si “Massa sí o no”.

En los últimos días, la diputada había cruzado con dureza al embajador en Brasil y precandidato a presidente, Daniel Scioli, a quién acusó de “estar jugando a la interna con soldaditos de cartón”, en lugar de cumplir sus funciones.

A pesar de las críticas, Moreau descartó una ruptura del Frente Renovador con el Frente de Todos, aunque subrayó que su referente, Sergio Massa, “no puede ser ministro de Economía de un Gobierno que se está tirando por los medios barbaridades en una PASO cuando la estabilidad económica está en riesgo“.