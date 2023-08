Macri debutó en el Mundial de Bridge con un ojo puesto en Milei

El ex presidente está en Marrakech, donde planea quedarse hasta principios de septiembre. La disputa con Milei y el apoyo modesto a Bullrich.

El domingo 20 comenzó el mundial de Bridge en Marrakech y hasta allí llegó Mauricio Macri, junto con sus compañeros para participar en la categoría senior, mientras en Buenos Aires se lo disputan Patricia Bullrich y Javier Milei.

El primer partido fue el sábado a las 10 AM frente a Colombia donde Macri jugó con su compañero de siempre Pablo Lambardi, un hombre poco conocido, pero una de las personas que más ha interactuado con el ex presidente en los últimos años.

Un evento especial tuvo lugar la noche del domingo en un restaurant marroquí: el 20 de agosto cumplió 79 años Walter Fornasari, miembro del equipo de Macri y todos fueron a celebrarlo. En los videos publicados en redes sociales aparece Macri junto a Juliana Awada celebrando la vida de Fornasari. La diferencia de edad con Macri se debe a que era un amigo de Franco Macri, al igual que la mayoría de sus compañeros de Bridge. El ex presidente también heredó los amigos de su padre.

En los ratos libres, Macri siguió los acontecimientos que sucedían en Buenos Aires en torno a su figura. Sobre la polémica con Milei, el ex presidente ya mandó señales de que no pretende sumarse a un eventual Gobierno de Milei, pero no dinamita ningún puente de comunicación por si acaso el líder libertario consigue llegar a la presidencia. El economista dijo que si ganaba la elección, convocaría a Macri para ser parte de su Gobierno, Macri mandó a decir que él solo acompaña a Patricia Bullrich.

La estrategia de Macri en este tramo de la campaña consistirá en seguir manteniendo un perfil bajo si hace falta para no “tapar” a Patricia Bullrich. El ex presidente es una figura fuerte entre los electores de Bullrich y también en la estructura, porque en el equipo de campaña hay algunos ex funcionarios de su Gobierno.

El mundial de bridge dura hasta el 2 de septiembre y si Macri llega hasta la etapa de finales, se quedará en Marruecos hasta esos días. Cuando regrese se reunirá con Patricia Bullrich y allí se analizará qué camino tomar.

Por Rodis Recalt-Revista Noticias