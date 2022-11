Luciana Salazar escrachó a Martín Redrado

La modelo expuso en las redes al economista por una particular razón.

Martín Redrado viajó a Qatar para alentar a la Selección Argentina y, tras enterarse de ello, Luciana Salazar fulminó al economista a través de su cuenta de Instagram.

“A 11 meses que no cumple con la cuota alimentaria a una menor, se va a Qatar (no por invitación) sino por sus propios medios”, escribió la mediática en sus stories. Y agregó: “Andá a donde quieras, pero mínimo cumplí con tus obligaciones que vos mismo te comprometiste por escrito, hasta con escribano público. ¡Aún embargado no lo hacés! Una vergüenza”.

“Lo que más me llama la atención es el silencio de radio de algunos periodistas que lo entrevistan y nadie le pregunta por sus problemas en la Justicia con una menor. Muy llamativo”, continuó picante.

Por último, concluyó: “Hombres que solo hacen estas cosas buscando castigar a las mujeres y se olvidan que están vulnerando los derechos de un menor”.

“Tremendo! ¿No se supone que los deudores de alimentos no pueden salir del país?”, le respondió una seguidora. A lo que la mediática le respondió: “Yo también pensé que era así”, a modo de tirarle un palito más a su expareja.

Luciana Salazar destrozó a Lionel Scaloni por la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita en Qatar: qué dijo

El martes pasado, la mamá de Matilda fue letal con Lionel Scaloni, el director técnico de la Selección Argentina, luego de que perdieran 2-1 contra Arabia Saudita en el primer partido del equipo en el Mundial de Qatar.

Tras celebrar el único gol de la Selección, la actriz no dejó de hacer comentarios sobre lo que debían suceder en la cancha y su cuenta de Twitter se llenó de tuits como estos: “Arabia tiene adelantada toda la defensa”; “cambios yaaaaa” y “no lo puedo creer”.

Sin embargo, Luciana se puso más picante cuando en el segundo tiempo Arabia Saudita anotó los dos goles a los pocos minutos: “Por favor el rival mas fácil del grupo. ¡Te lo pidooooo Argentina!“. Finalmente, cuando solo quedaban pocos minutos y el descuento del partido, Salazar apuntó resignada contra el entrenador del equipo con la intención de responsabilizarlo de la derrota y enaltecer el trabajo del director técnico del rival: “Más allá de cómo termine este partido, se lo ganó en la pizarra (Hervé) Renard a Scaloni“.