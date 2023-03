Las frases más fuertes de Jey Mammon en la entrevista exclusiva con C5N

El presentador y cantante rompió el silencio en un diálogo mano a mano con Jorge Rial.

El presentador y cantante Jey Mammon aseguró estar en estado de “shock”, contenido por sus familiares y amigos, y dijo que toma “clonazepam todo el tiempo”, tras la denuncia pública de abuso realizada en su contra por Lucas Benvenuto, con quien dijo haber mantenido una relación consentida.

“No sé qué va a pasar en mi vida, pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Soy esto, el que quiere, que me acompañe y, si no, que se quede en el camino”, expresó en la entrevista exclusiva con C5N.

En el tramo de la nota publicitado hoy, Mammon afirma: “Quiero contar cómo estoy porque hace una semana no digo nada. Estoy en shock, paralizado y tomo clonazepam todo el tiempo”.

A continuación, las principales pasajes de la entrevista:

“Sigo empatizando con su historia”

“Yo en este teléfono tengo toda mi historia de amor con él , toda, incluido el último mensaje que me manda. Yo estaba en el ‘Bailando’ y me dice: ¿’No me vas a contestar más los mensajes?. Si no me contestas más quiero decirte que yo no soy uno de esos que algún día…’. No lo voy a mostrar porque lo respeto, sigo empatizando con su historia”.

“El peor momento de mi vida”

“Estoy pasando probablemente el peor momento de mi vida, lo que me meto en el el cuerpo hace que lo esté transitando de la mejor manera posible. Estoy hace una semana en mi casa, mis amigos me visitan y contienen, estoy en shock, paralizado y tomo clonazepam todo el tiempo para sobrellevar esta situación. El estado que se ve no es en el que estoy realmente”.

“Es un debate absolutamente moral”

“Si fue a los 16, 17 o 18, el eje es que hay una denuncia de que él tenía 14 años yo lo violé. Saquémonos la careta, si alguien necesita ver el numero 18 discutámoslo en un debate moral. Esto fue hace 14 años, es un debate absolutamente moral. Si hablamos del día de hoy, no es la sociedad de hace 14 años y la ley de hace 14 años. Afortunadamente la ley también cambió. ¿Ese es el debate? ¿O que yo me estoy comiendo una condena social por una denuncia de violar, drogar y abusar de un nene de 14 años?”.

“No tengo nada contra Lucas”

“Necesito decirlo, no puedo soportar que sigan repitiendo que porque prescribió sucedió. Cuando vi que decías eso (a Rial), apagué la tele y pensé: ´La concha de la lora, esto se terminó´. ¿Ese es el debate o cuantos años tenia cuando arranque una relación de amor con una persona en la cual nos amamos, nos cuidamos y nos quisimos? No tengo nada contra Lucas, si quiero u juicio por la verdad es porque no soporto lo que siguen repitiendo”.

“Me están cancelando por algo tremendo”

“A mí no me corran el eje, me están denunciando de algo tremendo, me están cancelando por algo tremendo y eso me está matando, me están asesinado 24 x7 en la televisión por una denuncia, que si la desmenuzas y profundizas dice que cuando tenia 14 años un tipo grande lo entregó a alguien que le gustaban los nenitos. Y que a la mañana siguiente aparece desnudo porque yo lo drogué”.

“Lucas es víctima de una historia tremenda”

“Sostengo todo el tiempo que Lucas es un chico que es víctima de una historia que yo ahora estoy dilucidando tremenda”.

“Hoy el mundo es otro”

“Hace 14 años nos reíamos de ciertas cosas, decíamos ciertas cosas, hacíamos ciertas cosas y hoy el mundo afortunadamente es otro”.

“Estamos meando afuera del tarro”

“Si querés otro día hablamos de lo que era ser homosexual. Hoy veo a la comunidad de la diversidad vivir la vida de otra manera. En mis inicios como gay salía a caminar por Santa Fe y Pueyrredón porque no tenía amigos gays. Me encontré con un taxi boy y le dije: ‘¿Dónde voy?’ Yo tendría veintipico de años y el pibe me llevó a un boliche que era marginal. Yo hcaía la fila y miraba a los costados que no hubier anadie de mi familia. No quiero desviar el foco del tema, pero se que mucha gente está esperando que diga que Lucas tenía 18 años. Y me parece que estamos meando afuera del tarro fuerte con ese tema”.

“Mi necesidad es gritar a los cuatro vientos esta atrocidad”

“Él dice que a los 14 años un hombre lo entrega a mí y yo lo violo y lo drogo, lo llevo a mi casa vestido y a la mañana siguiente aparece desnudo y con rasguñones. No puedo eludir esto, porque mi necesidad es gritar a los cuatro vientos esta atrocidad”.

“Lo conocí cuando tenía 16”

“Lo conocí cuando tenía 16. El dice que lo conozco con 14 y lo vuelvo a ver con esa edad. La fiesta fue en 2009 y Lucas tenía 16 años. Tenemos manera de testificarlo, hay testigos y videos, hay un link en YouTube de esta fiesta”.

“Yo no drogué ni violé ni abusé”

“Necesito que quede clarísimo que yo no drogué ni violé ni abusé de un nene de 14 años. Desconozco por qué hizo esa denuncia falsa, no voy a demandarlo ni ir contra él porque juro que entiendo su historia, no puedo entender por que me está causando este año”.

“No me quiero victimizar”

“Cuando se presenta la denuncia en 2020, mi papá estaba internado y se estaba muriendo. Primero el da indicios en redes sociales de que algo va a hacer y presenta la denuncia formal, y Fernando Burlando me dice que hay una denuncia de Lucas Benvenuto que dice que a los 14 años estuvo conmigo. Yo le dije: “No Fernando, yo no estuve nunca con él a los 14 años”. y él me dijo: “Andá y encargate de tu papá’. No me quiero victimizar, pero era lo que me estaba pasando”.

“No me estoy justificando en absoluto”

“Lo conocí a los 16 y empecé a salir a los 17 o 18. No lo recuerdo, pero en definitiva hace 14 años ser puto era vivir en la marginalidad total, aunque con esto no me estoy justificando en absoluto. Hay una tendencia a pensar que el puto es degenerado”.

“Fue un vinculo hermoso”

“Fue un vinculo fuerte con él, muy lindo, implico que hasta le componga una canción. Fue una de las pocas canciones de amor que compuse en mi vida, fue un vinculo hermoso, que hoy representa otra cosa. No es lo mismo lo que fue y lo que es”.

“Si la TV es esto no quiero volver”

“Muchos me dicen que hago esto para volver a la televisión, pero si la TV es esto no quiero volver”.