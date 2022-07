La reacción de Georgina Barbarossa cuando le hicieron escuchar un audio de Pepe Cibrián muy angustiado

Se pelearon luego de que el director teatral se casara con Nahuel Lodi, pero ahora estarían intentando acercar las partes

Pepe Cibrián y Nahuel Lodi celebraron su casamiento hace menos de un mes, en una fiesta con 200 invitados en el barrio de Barracas. Pero lo que debió ser pura felicidad, se vio empañado por la pelea entre el director teatral y su amiga Georgina Barbarossa. Todo comenzó cuando la conductora expuso en público su descontento por el casamiento entre su amigo y el joven Lodi, cosa que no le cayó para nada bien al creador de Drácula, quien decidió pedirle que no fuera a la fiesta.

Y aunque Cibrián declaró que no había vuelta atrás con su amiga, ahora las cosas parece que van a volver a cambiar. Es que el viernes pasado se filtróun video donde se ve al joven de 32 años besando a otro hombre, y esto puso en jaque a la pareja. Incluso, en las últimas horas trascendió que Pepe está internado por una descompensación, provocada por el disgusto de la infidelidad.

Con este nuevo escenario, parece que Cibrián estaría dispuesto a perdonar a Georgina, a juzgar por un mensaje que un movilero de A la tarde (América), le hizo escuchar a la conductora. “Tengo un mensaje para vos, Georgina. Te lo tengo que decir, es de alguien que quiere acercar las partes”, le adelantó el cronista al abordar a Barbarossa a la salida del programa que conduce en Telefe.

Al darle play al audio, se escuchó la voz quebrada y quejosa de Cibrián, contando cómo había pasado la noche anterior. “Me dormí como a las 9 de la mañana. Todas las noches me desvelo, con todo lo que me pasó”, dice el director. Acto seguido, se escucha la respuesta a la pregunta de si ya había hablado nuevamente con Georgina. Y dice que no. “No hablamos, no por ahora”, cuenta Pepe y después le deja un mensaje a su ¿ex? amiga. “Decile que si quiere hablar conmigo, que venga a mi casa y charlaremos. Ahora estoy en Córdoba”, se escuchó.

“Es Pepito, que se siente muy mal, que está triste…”, le dijo el cronista a Georgina y ella asintió. Pero a la vez, cerró la puerta del diálogo. “Yo lo conozco a Pepe, no es momento ahora de hablar”, dijo. “¿Lo sentís quebrado?”, le preguntó el movilero. “Obvio”, se despidió la conductora, antes de meterse a su auto.

“Georgina, me destrozaste el alma”, le dijo Cibrián a su ¿amiga? mirando a cámara, ante una entrevista después de su casamiento. “Lloré mucho con eso. No sé por qué habrá sido que lo dijo: quizás fue por rating. De hecho, nos pidieron que fuéramos el lunes pasado, ayer, para que ella nos pidiera disculpas personalmente. Y yo no necesito disculparla de nada. Qué horror, como si fuésemos dos entes. Me imaginaba en el sofá, esperando que viniera Georgina… no lo podía creer, todo parece surrealista”, reveló Pepe, desconcertado ante el gesto de la producción de A la Barbarossa (Telefe).

“Se equivocó fuerte porque además se perdió una amistad de por vida. Eso no se puede olvidar. No existe más, no hay posibilidad de reconciliación. Hay cosas que no se pueden perdonar, la traición tan baja es espantosa. No se puede, es una estafa a la amistad”, insistió Cibrián en su enojo. El periodista le preguntó: “¿Me vas a decir que ahora no la querés?”. Y la respuesta de Cibrián fue tajante. “No, nada, absolutamente nada. Por eso la gente se separa… Me golpeó mucho, me hizo mucho daño. Si su intención era eso, desde ya que me hizo mierda”, analizó Pepe.