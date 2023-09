Kylie Minogue presentó su disco “Tension”

El artista apuesta a la pista de baile en este trabajo de estudio.

Kylie Minogue lanzó su esperado disco Tension. Como adelantó la cantante, se trata de un álbum con “poderosos hits para la pista de baile y sensuales cortes pop”. “Padam Padam” y el tema que le da título fueron los primeros adelantos de la obra.

Publicada en mayo, la canción “Padam Padam” se convirtió rápidamente en una sensación viral mundial y en la canción del verano europeo, con 157 millones de streams en todo el mundo, cuatro semanas en el Top 10 del Reino Unido, el primer lugar en la lista de airplay británica, remezclas de HAAi, Jax Jones y Absolute, e incluso peticiones para que la palabra ‘Padam’ se incluya en el diccionario.

Por su parte, “Tension” debutó en el Top 20 del Reino Unido y en el séptimo lugar de la lista británica de airplay en su primera semana de lanzamiento, y los usuarios de TikTok se sumaron al hit.

Kylie Minogue, una de las cantantes más exitosas del pop (Foto: prensa/Erik Melvin).

El mensaje del nuevo disco de Kylie Minogue

“Empecé este disco con la mente abierta y la página en blanco. A diferencia de mis dos últimos álbumes, no había un ‘tema’, sino que se trataba de encontrar el corazón o la diversión o la fantasía de ese momento e intentar siempre dar servicio a la canción. Quería celebrar la individualidad de cada tema y sumergirme en esa libertad. Diría que es una mezcla de reflexión personal, abandono de club y subidón melancólico”, describió Kylie Minogue.

Para celebrar la salida del trabajo discográfico, la estrella del pop abrió una tienda pop-up especial en Londres repleta de artículos y productos exclusivos seleccionados personalmente por ella, lo que la convierte en una experiencia imprescindible para todos los fans, coleccionistas y amantes de la música. El local ubicado en 55 Regent Street, uno de los lugares más emblemáticos de la capital británica, estuvo abierto todo el fin de semana.

A partir de noviembre, Kylie iniciará su primera serie de actuaciones en Voltaire de Las Vegas, la nueva sensación nocturna de The Venetian Resort Las Vegas. Este año, la australiana ya estuvo en en American Idol y tocó por sorpresa en el Summertime Ball. Por su parte, la semana que viene ofrecerá un espectáculo único en el O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres, y a finales de este año será la anfitriona del programa ITV An Audience With en el Royal Albert Hall.

La exitosa carrera de Kylie Minogue

La cantante vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo, cinco mil millones de streams y ocho álbumes número 1 en el UK. Sus múltiples galardones incluyen tres premios Brit, dos premios MTV y un Grammy. Kylie es la única artista femenina que ha conseguido un álbum número 1 y un Top 10 de singles en cinco décadas consecutivas en el Reino Unido.