Kun Agüero criticó el impuesto a la riqueza

El ex futbolista y hoy activo streamer cuestionó el impuesto al patrimonio que se aplica en Argentina. “Si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más?”, advirtió. “Impecable”, le respondió el diputado Ricardo López Murphy

Sergio Agüero habló sobre economía y analizó el impuesto al patrimonio en un streaming con sus seguidores y desató la polémica entre oficialistas y opositores.

El futbolista reflexionó sobre la doble imposición con el impuesto a las ganancias y comparó la carga tributaria que rige en Inglaterra y otros países del mundo con la de Argentina.

“A mí no me molesta pagar por ingresos, porque si tenés ingresos claramente estás trabajando y te va bien. No pasa nada si pago el ingreso del 30%, 35%, en Inglaterra es del 50%. Vos estás generando plata, está bien, pagas. Lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece una locura. Si vos ya pagaste impuestos por el ingreso, ¿por qué tenés que seguir pagando más plata?”, argumentó Agüero

El video rápidamente recorrió el mundo y los políticos argentinos recogieron el guante. El primero fue el secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, Roberto Arias, quien le respondió por qué el impuesto al patrimonio es “complementario” a Ganancias.

“En varios países europeos, las alícuotas de Ganancias son mucho más altas que en Argentina, aunque no tienen un impuesto a los Bienes Personales. Un impuesto al patrimonio es un buen complemento a impuestos a los ingresos, porque personas muy ricas tienen muchas formas de evadir/eludir estos últimos. Quizás no es el caso de un jugador de fútbol, pero las leyes tributarias son generales”, agregó luego.

Finalmente, el funcionario oficialista admitió que “hay que mejorar y ampliar los convenios” para que se evite una doble imposición del impuesto a nivel internacional, aunque remarcó que eso “no resuelve que dentro de un país un ingreso luego se grave como patrimonio”.

“Las leyes tributarias en una república democrática son aprobadas por los representantes del pueblo y sirven para financiar el Estado, que somos todos. Es genial que el Kun (a quien todos amamos) levante estos temas para fortalecer el debate ciudadano”, concluyó Arias.

Mientras esto ocurría, Ricardo López Murphy, figura de la oposición, aseveró que el Estado “debe dejar de saquear a los contribuyentes con impuestos” para que la Argentina se encamine en un sendero de más inversión, producción y crecimiento.

“Me fascina que la gente esté despertando y esté protestando contra la locura de impuestos que pagamos. Al final, el Estado parece ser que te castiga por trabajar y ser exitoso. Castigan el esfuerzo y premian la vagancia, por eso hay gente defendiéndolo”, agregó Ramiro Marra, diputado por Libertad Avanza.

Para ponerle un fin a la discusión, volvió a aparecer el futbolista, quien respondió a las criticas a través de su Twitter y aclaró que el impuesto al patrimonio no es un invento argentino sino que existe en “muchísimos” países. “Ahora te pregunto, si toda tu vida generaste 100 ya pagando impuestos, ¿por qué seguís pagando? Si no tenés ingreso en el año, seguís pagando igual. Fui pobre y nadie me regaló nada”, aseveró.