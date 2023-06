Juan Darthés habló desde Brasil: “La verdad resiste”

Tras cinco años de silencio, el actor grabó un video después de que ratificaran su absolución en la causa por abuso sexual que le hizo Thelma Fardín.

Juan Darthés rompió el silencio el domingo 11 de junio después de casi cinco años. En un video difundido por su abogado el Dr. Fernando Burlando, el actor habló después de que la Justicia brasileña ratificara su absolución en la causa por abuso sexual que le inicio Thelma Fardín, en un hecho que habría ocurrido cuando ella tenía 16 años, durante una gira de serie juvenil Patito Feo.

“Cinco años, casi cinco años que ya pasaron…Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”, comenzó diciendo Juan Darthés con una sonrisa en un video que su envió a su abogado y éste a los medios.

Y siguió: “Y a vos, a cada uno de ustedes que a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia tiene sus tiempos. Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con una miradas, con rezos…Y fue importantísimo para nosotros, fue sanador. Y te lo quería agradecer”.

Para finalizar, en los últimos segundos del video, Darthés agregó un comunicado destacando la labor de su equipo de abogados: “También quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y su corazón. Germán Segre, un hermano de la vida. Euro Benito Filho y Luiz Nazaret, junto con Bira Curto, por su esfuerzo y dedicación. Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia sino que se uno a la alegría de la verdad. La verdad resiste”.

A mediados de mayo, la Justicia de Brasil, de donde el actor es oriundo y donde se instaló desde fines del año 2018 después de la denuncia de Thelma, absolvió en primera instancia a Juan Darthés por hechos que habrían sucedido el 17 de mayo de 2009 en Nicaragua, cuando la actriz Thelma Fardin tenía 16 años y el acusado 45. La actriz aseguró que apelarían el fallo, pero la Justicia volvió a darle la espalda.