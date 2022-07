Jorge Rial a Luis Ventura: “Dejá el Titanic, vení a sentarte a mi derecha”

En su descargo, el conductor de Argenzuela se refirió a las graves acusaciones contra Daniel Vila. Mirá el video.

A una semana de su llegada a C5N, Jorge Rial (50) denunció que Daniel Vila, su ex jefe en América TV, lo amenazó telefónicamente por sus dichos sobre la complicada situación que vive América TV, su lugar de trabajo por más de 20 años, que también motivó una dura carta de Luis Ventura.

De esta manera, el conductor de Argenzuela abrió su programa de este jueves anunciando que iniciará acciones legales contra Vila, y se mostró muy decepcionado con Ventura, con quien se mostró en sus redes hace algunos días.

“Hoy pusieron un tipo que yo quiero mucho, con quien tuvimos diferencias que pensé que se habían salvado, al parecer no, a escribir una nota. Dice muchas cosas que a mí, como lector, me sorprendió. Yo no tengo la más puta idea de lo que está hablando“, dijo Rial en referencia a las muchas acusaciones de Ventura en su carta abierta.

Tras afirmar que si esas “cosas turbias” que relata Ventura fueran verdad se estaría “auto incriminando en un delito”, Rial afirmó que no quería pelearse con su antiguo amigo.

JORGE RIAL LE RESPONDIÓ LA CARTA ABIERTA A LUIS VENTURA

Sin embargo, Rial no dejó pasar la oportunidad de atacar a Vila con su misma moneda y utilizó de manera indirecta a Ventura para volver a hacer hincapié en el conflicto entre América y sus trabajadores.

“Luis, vos también sos una víctima. Yo sé que te apuran con cosas privadas, con factores y esa frase de ‘yo te banqué en situaciones difíciles, yo no te solté la mano, cuando estabas en un quilombo yo te saqué’. Antes eran favores de amigos, ahora son favores de un patrón que busca un sicario”, dijo, mientras apoyaba su mano en la silla vacía de Mariana Brey, que faltó por una descompensación.

“Luis, te ofrezco esta silla, ya. Sinceramente, desde el cariño que nos tenemos, te ofrezco esta silla. Dejá el Titanic. Vení a sentarte acá, a mi derecha, como estuviste siempre. Vení a recuperar la sonrisa”, dijo mirando a cámara.

“Estamos construyendo un gran programa, como cuando iniciamos Intrusos. Aquella vez te aseguré dos años de aire y estuvimos más de diez. Luis, sos más que un tipo que busca a la mamá de Luis Miguel, sos uno de los mejores periodistas de espectáculos”, agregó.

“Este es tu lugar, tenemos que volver a tirar paredes. La pelota te va a volver redonda. No me voy a pelear con vos, Luis. Porque si me peleo con vos, gana el quía, porque nos olvidamos de la amenaza. Luis, salí de ahí”, le pidió a Ventura.