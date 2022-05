Ingrid Grudke y su renuncia a Cobra K: “Me cansé”

La modelo se fue de la obra Cobra K y explicó los motivos de su tajante decisión con un inesperado mensaje. ¡Mirá el video!

Este jueves 12 de mayo estaba previsto el estreno de la función de prensa de Cobra K, sin embargo, se suspendió hasta nuevo aviso. ¿El motivo? Ingrid Grudke renunció a la obra de Nito Artazza y deben conseguir una reemplazante.

Rumores indicaban que el motivo de la desvinculación se debía a una pelea que protagonizó la modelo con Vicky Xipolitakis. No obstante, aquel trascendido fue desmentido al poco tiempo por ambas protagonistas.

“Nunca tuvimos nada con ella, más que buena onda con todo. Siempre dicen cualquier cosa. Si no va a estar más es una pena porque estaba muy bien y la verdad tengo buena relación con todos. Pero la producción te puede contar algo que yo no sé“, comentó la Griega.

Ahora, harta de las especulaciones sobre su renuncia, Ingrid, quien hace poco informó que comenzó una nueva vida, rompió el silencio y explicó los motivos de se decisión. “Lo que dicen de mi pelea con Vicky es re mentira, nada que ver y ella es una divina. Los títulos que pusieron son muy machistas, esto es lo más fácil para todos y la típica que nos peleamos entre dos mujeres. La verdad es que los productores se agarraron a las puteadas entre ellos, se gritaron entre ellos y delante de todo el elenco. Nosotras no tenemos nada que ver“, indicó la modelo en un audio que le envió a Juan Etchegoyen y que luego el periodista reprodujo en Mitre Live.

“Como yo vi que las condiciones laborales que me habían prometido no estaban y la desprolijidad de los ensayos, los baños sucios, de luces y sonido, me saturaron. Un montón de cosas, me cansé y me fui, no tuve la posibilidad de conocerla a Vicky, ella es divina. Ni la conozco“, argumentó.

Por último, manifestó: “No me inventen estas cosas. Es una gran mentira, que se hagan cargo los productores de la obra de la caga… que se mandaron ellos“.