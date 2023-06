Fernando Alvarez cuestionó la investigación de Fiscalía contra Conarpesa y volvió a remarcar que “el bypass no existe”

Duras declaraciones del titular de Conarpesa donde sugiere “que le quieren meter el dedo” desde la Fiscalía

El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, expresó ayer su disgusto con el comunicado que efectuó Fiscalía de Puerto Madryn para referirse a la rotura de un caño de agua en el Parque Pesquero. El episodio ocurrió el día martes cuando la empresa estaba haciendo excavaciones ante los ojos del fiscal a modo de contraprueba por la imputación de daño ambiental por supuestos vertidos de afluentes.

“Todo lo grabamos y lo hicimos delante de ellos. En el fragor del trabajo se rompió el caño. Y ahora el delito es que Conarpesa también rompió el caño. Mañana van a decir que dejamos sin agua a la ciudad. Es una payasada ya”, criticó Álvarez.

Del mismo modo, remarcó nuevamente que el by pass del que fuera acusado para verter afluentes pesqueros sin tratamiento al mar “no existe”.

“Vamos a seguir haciendo obras porque vamos a destapar todos los caños para que vean. Pero ayer (por el martes) quedó totalmente demostrado que nosotros no tenemos nada que ver”, agregó en diálogo con Radio Cadena Total.

“Si el fiscal no quiere reconocerlo, ya es problema suyo. Es difícil reconocer los errores después del metraje periodístico, después de imputar a una empresa” cuestionó Álvarez en referencia a Alex Williams. “En todo caso habrá una causa de daños y prejuicios por dañar el medio ambiente, pero imputar a una empresa de un delito…”, agregó Álvarez entendiendo que “el trabajo del fiscal es acusar”, pero sentenció que “en este caso las acusaciones no van, no tienen sentido, y podemos probar que no son así”.

En este sentido, también cuestionó y recriminó que la Fiscalía aún tiene incautados los teléfonos privados y computadoras: «No entiendo por qué aún los tienen, debe ser para tener de rehén a dos personas que no tienen que ver”.

Ante toda esta situación que la Fiscalía de Puerto Madryn encabeza con sus actuaciones, Álvarez recriminó que “hasta aquí yo respetaba lo actuado, me parecía desmesurado, pero respetaba a la justicia. Pero a mí, este comunicado de Fiscalía tirándonos que encima rompimos un caño diciendo ‘no solo son malos sino que son peores porque rompen un caño de agua’, ya me parece una falta de respeto”.

Compromiso de limpieza

En otro orden de los cuestionamientos, Fernando Álvarez recordó que meses antes de la denuncia hecha hacia Conarpesa, “nosotros hemos estado haciendo trabajos conjuntos con fundaciones y con el Ministerio de Ambiente de Chubut, a nivel nacional con Juan Cabandié, para retirar los residuos de la Isla Tova y Tovita. Pusimos nosotros el barco y los voluntarios. Entonces, qué ironía que yo por un lado esté juntando los residuos, habiendo muchos cajones de la CAPIP, y que luego por otro lado esté transitando una causa de que yo contamino al medioambiente. Lo voy a limpiar y luego lo contamino, una ironía que no deja de sorprender en este país”.

Persecución

En medio de su enojo, Álvarez Castellano remarcó que “yo tengo la conciencia muy tranquila. Que el que haya sido que se haga cargo. Y que la Fiscalía investigue de dónde viene”.

“Cuando me tocan la nariz, yo contesto. Yo pago mis impuestos, no pago nada en B. Son estas cosas las que me pueden sacar. AFIP no puede sacarme nada porque estoy al corriente con todos los pagos, ni la Aduana porque exporto a los precios que corresponde. Y me tienen que sacar estas cosas como para meterme el dedo”, afirmó el titular de Conarpesa.

Investigación

La investigación continúa dentro del plazo de los seis meses que tiene la Fiscalía para realizar la imputación correspondiente del caso, o echarla por tierra por falta de pruebas contundentes.

En tanto, Álvarez Castellano adelantó que “vamos a pedir que declare Nadie Parry, encargada de Medio Ambiente, y Vargas, encargado de la logística de la planta, para que ellos aporten las conclusiones suyas”.

Fuente: El Chubut