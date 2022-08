Emiliano Pinsón contó como lleva la enfermedad del Parkinson

El periodista fue diagnosticado hace un año y medio y lo contó en PH Podemos Hablar. Cómo es su situación actual. Mirá el video

Emiliano Pinsón (50) relató cómo sobrelleva el Parkinson, enfermedad neurodegenerativa de la que fue diagnosticado hace año y medio.

El periodista deportivo narró su situación en PH, Podemos Hablar cuando Andy Kusnetzoff pidió que pasaran al punto de encuentro aquellos que alguna vez “sintieron mucho miedo”.

“Tuve mucho miedo hace un año y medio cuando me diagnosticaron una enfermedad. Yo tengo Parkinson y fue obviamente un shock”, comenzó Emiliano a relatar.

“Yo trabajaba a la mañana en radio con María O’Donnell y a la medianoche con Alejandro Fantino en televisión. Dormía realmente poco, me costaba dormir, y en un momento me sentía muy mal. Creí que tenía un problema del sueño, me fui a hacer ver y a hacer un examen, y cuando me dieron el resultado, la neuróloga tenía dudas y me mandaron a “Movimientos anormales” en el sexto piso“, indicó Pinsón sobre el hospital donde lo atendieron.